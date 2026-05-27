SVETSKO PRVENSTVO I KRAJ?! Posle velikog razočaranja stigle šokantne vesti: Luka Modrić razmišlja da završi karijeru

Jedan od najvećih fudbalera svoje generacije, Luka Modrić, navodno je sve bliži odluci da stavi tačku na nestvarnu karijeru!

Italijanski mediji bruje da je bolan poraz Milana od Kaljarija i ostanak bez plasmana u Ligu šampiona ozbiljno uzdrmao hrvatskog asa.

Prema pisanju "La Gazette delo Sport", poslednji trenutak utakmice na San Siru možda je bio i poslednji Modrićev dodir lopte u klupskom fudbalu. Ubačaj iz slobodnog udarca duboko u nadoknadi vremena ostao je bez epiloga, a mnogi sada veruju da je upravo taj momenat simbolično označio kraj jedne veličanstvene ere.

Modrić je, navodno, maštao da odigra još jednu sezonu u Ligi šampiona i da poslednji put zapleše u takmičenju koje je osvajao čak šest puta. Ipak, umesto bajkovitog kraja usledio je bolan udarac.

Iako u Milan i dalje žele da ga zadrže i spremni su da mu ponude produžetak saradnje, situacija u klubu navodno dodatno komplikuje stvari. Promene u rukovodstvu, neizvesna budućnost projekta i odlazak trenera Masimilijana Alegrija, sa kojim je Luka bio veoma blizak, ozbiljno su poljuljali njegovu želju da nastavi.

Hrvatski maestro je tokom cele sezone ponavljao samo jedno:

"Želim da osvojim trofej sa Milanom".

Ali sa klubom koji ulazi u novu rekonstrukciju, pitanje je da li Modrić i dalje vidi sebe u toj priči.

Pre nego što donese konačnu odluku, Luku čeka još jedan veliki cilj - peto Svetsko prvenstvo sa reprezentacijom Hrvatske. Upravo bi taj turnir mogao da bude njegov poslednji ples u karijeri.

Autor: Iva Besarabić