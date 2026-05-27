OPASNA BANDA PRATILA DONČIĆA I UPADALA U VILE SPORTISTA: Uhvaćeni osumnjičeni za milionske pljačke - detalji šokirali svet

Argentinska policija uhapsila je dvojicu čileanskih državljanina osumnjičenih da su deo bande koja je organizovala provale u domove poznatih sportista, uključujući zvezde iz NBA i NFL lige.

Oni su uhapšeni na autobuskoj stanici u Buenos Ajresu, potvrdila je argentinska federalna policija.

Dvojica pritvorenih, čiji identitet nije objavljen, ostali su u pritvoru čekajući postupak ekstradicije koji su zahtevale Sjedinjene Američke Države.

Prema lokalnoj policiji, oni su bili deo kriminalne grupe koja je ciljala domove istaknutih sportista u SAD i Argentini, uključujući zvezde NFL-a Patrika Mahomsa i Trevisa Kelsija i bivšeg tenisera Huana Martina del Potra.

The FBI has issued a warning to sports leagues about organized crime rings targeting the homes of professional athletes after thieves targeted the home of NBA star Luka Doncic last week, reportedly stealing $30,000 worth of jewelry. @trevorlault reports. https://t.co/CKaQndoVqm pic.twitter.com/2ariaM3UuT — World News Tonight (@ABCWorldNews) 31. децембар 2024.

Mete su takođe bili i domovi NBA košarkaša Luke Dončića i Majka Konlija. Slovenačkom superstaru je navodno ukraden nakit u vrednosti od 30.000 dolara.

NFL liga je 2024. godine izdala upozorenje timovima i sindikatu igrača nakon provala u domove Mahomsa i Kelsija.

Po navodima FBI, organizovane kriminalne grupe iz Južne Amerike koristile su javno dostupne informacije i društvene medije kako bi pratile navike i putovanja sportista. Grupe su koristile tehnologiju koja im je omogućavala da zaobiđu alarmne sisteme, blokiraju bežične internet veze i onemoguće uređaje, prekriju bezbednosne kamere i sakriju svoj identitet.

Nakit, milioni dolara u gotovini, trofeji i medalje bili su među predmetima ukradenim iz kuća dok su sportisti bili van grada. U februaru je sedam čileanskih državljana optuženo na saveznom sudu na Floridi za zaveru za transport ukradene imovine preko državnih granica, što nosi maksimalnu kaznu od deset godina zatvora.

Autor: Iva Besarabić