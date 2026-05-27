Članovi Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije otputovali su 'Soko vozom' iz Beograda u Suboticu, na šestu sednicu koja je održana u Studentskom odmaralištu na Paliću

Predvođeni Dejanom Tomaševićem, predsednikom Olimpijskog komiteta Srbije, članovi Izvršnog odbora na šesto zasedanje krenuli su sa glavne železničke stanice „Prokop“, odakle ih je ispratio Ljubiša Pejičić, v.d. generalnog direktora kompanije Srbijavoz.

Delegaciju Olimpijskog komiteta Srbije u Subotici dočekao je Stevan Bakić, gradonačelnik, sa saradnicima, Zagorkom Panić, pomoćnicom gradonačelnika i gradskom menadžerkom, Srđanom Samardžićem, pomoćnikom gradonačelnika i Natašom Aleksić, članicom Gradskog veća zaduženom za oblast sporta i omladine.

-Prednost Subotice između ostalog je povoljan geografski položaj, blizina Evropske unije, oslonjenost na Koridor 10 i turistički potencijali Palića koji spada među šest destinacija koje u Republici Srbiji imaju status turističkog mesta prve kategorije, a sa prugom a Beograd - Novi Sad – Subotica kojom ste i vi došli, dobija na značaju kojeg ćemo tek biti svesni u periodu koji pred nama - istakao je Bakić.

Na sastanku u Gradskoj kući razmatrane mogućnosti dalje saradnje OKS i grada koji ima čak 120 sportskih klubova i 10 000 aktivnih sportista.

U Studentskom odmaralištu na Paliću održana je VI sednica Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije.

-Ovo je sjajna inicijativa, koju smo pokrenuli na petoj sednici koja je održana u Fudbalskom savezu Srbije i njihovom sportskom centru i nacionalnoj kući fudbala u Staroj Pazovi. Ovu sednicu smo održali na Paliću, uz saglasnost članova Izvršnog odbora. Mislim da će ovi ljudi koji su danas sa nama otići puni utisaka. Od samog dočeka na stanici Prokop, ulaska u voz i putovanja koje je bilo izuzetno prijatno, dočeka gradonačelnika Subotice Stevana Bakića, obilaska grada i naravno Olimpijske česme, na kojoj su upisana imena dvojice sadašnjih članova našeg Izvršnog odbora, Đule Meštera i Davora Štefaneka, koji su ponosno u dresu reprezentacije branili boje naše zemlje na Olimpijskim igrama. Upravo ovakva divna inicijativa je nešto na čemu bih posebno čestitao gradu Subotici. Nenadu Borovčaninu dugujemo posebnu zahvalnost, na sjajnoj organizaciji i gostoprimstvu, a članovima Izvršnog odbora čestitam na usvojenim predlozima današnjeg dnevnog reda.

Dejan Tomašević predsednik Olimpijskog komiteta Srbije istakao je da su članovi Izvršnog odbora vožnjom Soko vozom imali priliku da vide modernu i povezanu Srbiju.

-Posebnu zahvalnost dugujemo svakako predsedniku naše Srbije, Aleksandru Vučiću, jer smo dobili prugu koja ne spaja samo gradove već i sve sportiste, sve nas koji volimo našu zemlju- istakao je Dejan Tomašević, predsednik OKS.

Dejan Bojović, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, zahvalio je na poverenju članovima Izvršnog komiteta:



-Želim da zahvalim na ukazanom poverenju. U radu Izvršnog odbora učestvujem po prvi put i svestan sam odgovornosti. Uveren sam da ćemo zajedničkim radom postići odlične rezultate - istakao je Dejan Bojović.

Članovi Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta jednoglasno su usvojili sve tačke dnevnog reda a u fokusu su svakako programi OKS: Olimpijski program LA 2028 , LA 2028 MPS i Razvojni program, kao i završne pripreme za ućešće srpskih sportista na 20. Mediteranskim igrama u Tarantu 2026, i Olimpijskim igrama mladih u Dakaru 2026.

Minutom ćutanja članovi Izvršnog odbora odali su počast i nedavno preminulom Vladimiru Cvetkoviću, velikanu srpskog i jugoslovenskog sporta, između ostalog i osvajaču srebrne medalje na Olimpijskim igrama 1968.

