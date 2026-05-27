Svaka čast! Ivana Španović slavila na mitingu u Košicama, novi odličan rezultat srpske atletičarke

Srpska atletičarka Ivana Španović nastavila je sa odličnim rezultatima u troskoku, pošto je slavila na mitingu srebrne kategorije u Košicama, koji je okupio takmičare u skoku udalj i troskoku u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Španovićeva je do pobede stigla skokom od 13,79 metara, koji je ostvarila već u prvom pokušaju, a potom je nastavila sa veoma dobrom serijom. U narednim rundama skakala je 13,78 metara, zatim je usledio prestup, potom 13,63 i 13,67 metara, dok je i poslednji pokušaj bio prestup.

Takmičenje u Košicama održano je na gradskom trgu, a specifičnost mitinga bila je i podloga postavljena na drvenim daskama.

Nakon još jednog uspešnog nastupa Ivane Španović, zadovoljan je bio i njen trener Goran Obradović.

- U najavi događaja rekao sam da želimo da se približimo što je više moguće daljini od 13,80 metara, što je Ivanin najbolji početak sezone i uspeli smo u tome – kaže trener.

- Sve je bilo sjajno, serija posebno. U prvom skoku je imala vetar u grudi jači od dva metra i nije došla na dasku koja je sama široka 20 centimetara pa je jasno da je spremna za mnogo veće daljine. Veoma sam zadovoljan, jer je ovo urađeno iz zaleta od 10 koraka, a pun joj je od 16.

Srpska rekorderka u skoku udalj u dvorani sa 7,24 metra i na otvorenom sa 7,14, koja je osvojila čak 15 medalja na Olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima, prethodne godine odlučila je da se ozbiljnije posveti troskoku.



Već je uspela da obori državni rekord Srbije u dvorani rezultatom 14,41 metar, čime se svrstala među deset najboljih troskokašica sveta na svetskim rang-listama. Kada je reč o otvorenim borilištima, najbolji rezultat među srpskim atletičarkama iznosi 14,56 metara još od 2009. godine.

Naredni nastup Ivana Španović imaće 10. juna na mitingu Dijamantske lige u Oslu.

- Tada će skakati iz 12 koraka - kaže Goran Obradović.

Autor: S.M.