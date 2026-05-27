Đoković preživeo pakao za 3. kolo Rolan Garosa: Pobedio žilavog Francuza, publiku i pustinjske uslove u Parizu

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, prebrodio je i drugu rundu Rolan Garosa, gde je protiv sebe ponovo imao Francuza, Valentina Roajea, kojeg je savladao uz izgubljeni set, kao i protiv Đovanija Mpešija Perikara u prvom kolu.

Novak je slavio sa 6:3, 6:2, 6:7, 6:3 posle tri sata i 43 minuta prave paklene borbe i plasirao se u treće kolo, gde ga čeka pobednik duela Dino Prižmić - Žoao Fonseka.

Đoković je na ovom meču imao tri rivala, nezgodnog Valentina Roajea, publiku, koja je navijala za svog tenisera i ometala Novaka u nekim bitnim momentima, iako je i Đoković imao ogromnu podršku na Šatrijeu.

Ipak, najteži "rival" bili su uslovi u kojima se igralo, u Parizu je bilo 33 stepena, a igralo se po najjačem suncu, toliko jakom da su delovi Šatrijea koji su bili na udaru sunca bili skoro potpuno prazni, za razliku od krcatih delova tribina koji su bile u senci krova.

