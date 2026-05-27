UŽAS U PARIZU! Slavni teniser kolabirao na terenu! SAMO SE SRUŠIO

Hitna pomoć morala da reaguje.

Ako bi se tražio heroj dana na Rolan Garosu, onda je to Jakub Menšik iz Češke.

Ovaj as je zabrinuo celokupnu javnost "belog sporta", posle spektakularnog meča koji je odigrao protiv Mariana Navonea iz Argentine.

Maratonski okršaj trajao je četiri sata i 41 minut, a mladi Čeh je savladao Navonea rezultatom 3:2 (po setovima 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6), ali ono što se dogodilo posle završnog poena ostavilo je sve na stadionu u šoku.

Čim je u super taj-brejku petog seta iskoristio meč loptu (13:11), Jakub se bukvalno srušio na teren.

No. 26 Jakub Mensik collapsed after a 4 hour 41 minute match with Mariano Navone 😳 pic.twitter.com/76kDoPAbWh — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) 27. мај 2026.

Nesnosni grčevi paralisali su njegovo telo do te mere da Menšik nije mogao ni da stoji, a kamoli da proslavi najveću pobedu u karijeri.

Argentinac Navone, pokazao je fer-plej, prešavši mrežu da bi mu pružio ruku i čestitao, dok je sudija u stolici ubrzo morao da siđe i sam pokuša da pomogne nepomičnom menšiku.

Ekspresno se pojavio i medicinski tim. Sumnjalo se čak i na toplotni udar, s obzirom na intenzitet meča i iscrpljenost. Scene su bile dramatične, dok su lekari pokušavali da osposobe Menšika da može da ode u svlačionicu.

Mensik wins in just under 5 hours 🥵



Looked like Navone could have gone for several more hours whilst Mensik literally gave his all, took a good amount for him to even stand up... pic.twitter.com/AwMhxgLHxn — Tennis Masterr (@tennismasterr) 27. мај 2026.

U jednom trenutku su na teren izneta i invalidka kolica kako bi ga evakuisali, ali je mladi Čeh pokazao neverovatan karakter – odbio je da sedne u njih i uz bolne grimase je ipak otišao sa borilišta na nogama, uz aplauze šokiranih navijača.

Ostaje nedoumica koliko će Menšik uspeti da se oporavi posle fizičkog sloma, jer ga već u trećem kolu čeka još teži izazov i sedmi teniser sveta, Aleks de Minora iz Australije.

