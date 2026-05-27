IZNENADNA PROMENA TERMINA: Evo kada Srbija igra prijateljski meč!

Protivnik su Zelenortska Ostrva, na stadionu Belenseša u Portugalu.

Na molbu fudbalskih saveza Zelenortskih Ostrva i Portugala, a uz saglasnost Fudbalskog saveza Srbije i UEFA, došlo je do promene termina početka prijateljske utakmice koja će biti odigrana u nedelju 31. maja u Lisabonu.

"Orlovi" će igrati protiv afričke selekcije, ali umesto prvobitno planiranih 16.30 časova, meč će početi u 17.00 po srednjeevropskom vremenu.

Izabranici selektora Veljka Paunovića krenuće u subotu u poslepodnevnim časovima (17.15) put Lisabona, gde ih na stadionu "Rostelo", na kom igra ekipa Belenenseša očekuje prva provera u okviru junskog okupljanja i priprema za naredne izazove u Ligi nacija.

FS Srbije je obavestio javnost da će Veljko Paunović u petak (29. maja) od 13.00 sati u Staroj Pazovi održati konferenciju za medije.

"Orlovi" će posle meča protiv Zelenortskih Ostrvima otputovati u Toluku, gde će 4. juna igrati protiv Meksika, jednog od domaćina Svetskog prvenstva.



Srpski fudbaleri, podsetimo, nažalost se nisu plasirali na predstojeći Mundijal, jer su završili kao trećeplasirani u kvalifikacionoj grupi.

Autor: S.M.