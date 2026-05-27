Grobari napravili skandal u Novom Sadu: Igrači Partizana se uhvatili za glavu u finalu, sve odmah prekinuto!

Rukometaši Partizana i Vojvodine su dogurali do finala ARKUS lige, gde crno-beli vode sa 1:0 i imaju meč loptu pred duel u Novom Sadu.

Ipak, dogodio se ogroman skandal u Slanoj bari, zbog čega je meč prekinut pri rezultatu 6:5 u korist domaćina. Ovaj skandal su napravili Grobari.

Partizan je u prvom meču slavio sa 33:27 i tako su poveli sa 1:0, čime su došli na korak do osvajanja još jednog trofeja u ovoj sezoni, čime bi ispisali istoriju svog kluba sa najviše trofeja u jednoj sezoni. Ipak, Vojvodina se pitala.

Novosađani su bolje ušli u susret pred svojim navijačima, dok su Grobari sve vreme vređali sa tribina.

U jednom momentu su Grobari počeli da bacaju i topovske udare, a jedan je pukao pored gola igrača Partizana. Odmah su se savili i uhvatili za glave, a utakmica je prekinuta. Obe ekipe su napustile teren i čekaju odluku sudija.

Naime, sudija traži da se isprazne tribine, ali Grobari nisu voljni da to ispoštuju.

