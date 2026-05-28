ŠOK GODINE! Siner ispao u 2. kolu Rolan Garosa: Mučio se, tresao, molio, eliminisan posle medicinskih problema

Ko je ovo mogao da zamisli pre početka duela? Italijanski teniser Janik Siner ispao je u drugom kolu Rolan Garosa, pošto ga je posle ogromnog preokreta izbacio 56. igrač na svetu Argentinac Huan Manuel Serundolo 3-2, po setovima 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Najbolji teniser na svetu je posle pet vezanih titula na ATP turu, te je posle 34 vezana trijumfa završio učešće na drugom Grend slemu u godini. Ipak, razlog za to je činjenica da mu je pozlilo tokom trećeg seta, nakon čega mu ni medicinski tajm-aut nije pomogao.



U prva dva seta, koja su trajala oko 80 minuta, Siner je rutinski poveo 2-0, brejkom u drugom gemu prvog, te trećem i petom drugog seta. Tada je delovao da će ovo biti rutinsko slavlje momka koji nije izgubio od Dohe, a ove godine je gubio samo od Novaka Đokovića na Australijan openu i Jakuba Menšika u Dohi.



Kada je u trećem setu stekao razliku od 5:1, na svetu nije postojao čovek koji je verovato da mlađi od braće Serundolo može do preokreta. Čudo se ipak dogodilo.

Siner je evidentno upao u problem, sve teže se kretao i zastajkivao je posle poena kako bi došao do vazduha. Serundolo je spustio na 5:4, a na drugom servisu za pobedu, Janik se suočio sa 0:40. Tada je nastala drama.

Siner je odjednom otišao do svoje klupe, prekinuo je duel i potom je razgovarao sa sudijom Oreli Turt. Raspitivao se koje su posledice ukoliko troši više vremena tokom svojih servisa od dozvoljenog, a ona mu je rekla da mora da postupi po pravilima, te da može da potraži pomoć svog fizioterapeuta.

Nakon toga je zatražio medicinski tajm-aut, ali nije mu bilo bolje, pa je izgubio i naredna tri gema, te je susret odveden u četvrti set. Svi su verovatno mislili da će mu u nekom trenutku biti bolje, ali je problem evidentno bio veći od onoga što se mislilo.

Za 37 minuta Argentinac je sa 6:1 izjednačio najpre na 2-2, a potom je u poslednjem setu uspeo da osvoji još jedan gem, ali to je bilo sve od njega.

Serundolo će u narednom kolu igrati protiv boljeg iz duela Martina Landalusea iz Španije i Vita Kopžive iz Češke.

Sada su najviši preostali nosioci u žrebu Aleksander Zverev i Novak Đoković u drugoj polovini žreba, tako da je ovo velika šansa za Srbina da pojuri još jedan Grend slem u svojoj kolekciji.

