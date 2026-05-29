DAN KADA JE ZVEZDA POKORILA EVROPU! Na današnji dan pre tačno 35 godina crveno-beli su ostvarili najveći uspeh srpskog fudbala!

Fudbaleri Crvene zvezde su na današnji dan pre tačno 35 godina, 29. maja 1991. godine, ostvarili istorijski uspeh osvajanjem titule prvaka Evrope.

Srpski klub je u finalu tadašnjeg Kupa šampiona, na stadionu "Sveti Nikola" u Bariju, savladao francuski Olimpik iz Marselja rezultatom 0:0 - 5:3 posle penala.

U penal seriji je presudio odbranjeni penal kapitena Stevana Stojanovića Francuzu Manuelu Amorosu. Za Zvezdu su sa penala precizni bili svi izvođači: Robert Prosinečki, Dragiša Binić, Miodrag Belodedić, Siniša Mihajlović i na kraju Darko Pančev.

Trener Ljupko Petrović je u Bariju izveo sledeći sastav: Stojanović, Jugović, Marović, Šabanadžović, Belodedić, Najdoski, Prosinečki, Mihajlović, Pančev, Savićević (Stošić), Binić.

Zvezda je na putu do finala eliminisala Grashopers (1:1, 4:1), Glazgov Rendžers (3:0, 1:1), Dinamo iz Drezdena (3:0, 2:1) i minhenski Bajern (2:1, 2:2).

Kasnije, 8. decembra iste godine, Zvezda je u Tokiju savladala Kolo Kolo rezultatom 3:0 i postala prvak sveta osvajanjem Interkontinentalnog kupa.

Autor: D.S.