Borovčanin, Vukomanović i Stevanović najavili bokserski spektakl 19. juna u Ložionici

Pred nama je novi bokserski spektakl u režiji Balkan Boxing promocije - Balkan Boxing 8, koji će biti održan u Beogradu 19. juna u Ložionici.

Tim povodom u prostorijama Arena Channels Group, održana je konferencija za medije, gde su prisustvovali predsednik Bokserskog saveza Srbije - Nenad Borovčanin, bokseri koji će nastupiti u Ložionici - Tomislav Vukomanović i Darko Stevanović, kao i prvi čovek Arena Channels Group - Nebojša Žugić.

"Pre svega da vas pozdravim i da izrazim zadovoljstvo što Bokserski savez Srbije i Arena Channels Group nastavljaju saradnju i stvaraju nove vrednosti za sport i za bokserski sport. Svakako, profesionalni nivo je nadogradnja na olimpijski boks i na karijeru svakog boksera koji počne da se bavi boksom od omladinskih i juniorskih selekcija, preko olimpijskog boksa, do onoga što je u celom svetu trend i neminovnost, a to je profesionalni boks", počeo je Nenad Borovčanin.

Potom je govorio o Balkan Boxing-u i planovima da Srbija postane centar sveta i da spektakle kakve gledamo u Las Vegasu, Rijadu i Londonu gledamo i u Beogradu.

"Upravo iz tog razloga smo zajedno napravili 'Balkan Boxing', organizaciju koja će okupljati naše boksere, i ne samo naše, već i one sa celog Balkana, kako ne bi morali da idu i traže svoje mesto pod suncem u zapadnim zemljama ili širom sveta. Upravo ovde mogu da napreduju, da se razvijaju, da imaju mečeve i uslove za treninge, kako bismo jednog dana obezbedili borbu za titulu prvaka sveta u nekoj od četiri najjače svetske verzije. Ono što se dešava u Londonu, Las Vegasu, Rijadu i drugim vodećim zemljama sveta, svakako možemo organizovati i u Srbiji, jer Srbija za to sada, siguran sam, ima kapaciteta."

Otkrio je Nenad Borovčanin potom i protiv koga će se boriti Tomislav Vukomanović, a to će biti Derek Kvej, šampion Afrike, koji je do sada imao 10 borbi, od čega 9 pobeda (7 nokauta) i jedan meč je bio bez pobednika.

"Na nama je da naše boksere dovedemo do pozicije izazivača šampiona sveta. Upravo je takva borba koju ćemo imati priliku da gledamo 19. juna u 'Ložionici' u Beogradu, gde će Tomislav Vukomanović iz Banjaluke braniti pojas WBC International prvaka, čime će popraviti svoje mesto na rang listi izazivača i, nadam se, doći u poziciju da u budućnosti izazove i šampiona sveta. Meč je zakazan u deset rundi, a boksovaće protiv Dereka Kveja, afričkog šampiona koji je neporažen i ima devet mečeva bez poraza. To će biti glavna borba večeri."

Najbolja bokserka Srbije, Sara Ćirković, takođe će nastupiti u Ložionici, kojoj će ovo biti treći profesionalni meč i nada se nastavku serije nepobedivosti.

"Ali ništa manje važna nije ni borba naše Sare Ćirković, koja je nedavno osvojila srebrnu medalju na Svetskom kupu. Naša olimpijka, učesnica Olimpijskih igara, šampionka Evrope i sveta u olimpijskom boksu, boksovaće svoj rejting meč protiv Leticije Amanue, takođe iz Afrike, kako bi poboljšala poziciju na svetskim rang listama u profesionalnom boksu. To će takođe biti izuzetno jak i važan meč."

Pored njih, nastupiće i Darko Stevanović, Benjamin Poturak i Leo Cvitanović.

"Pored njih, imaćemo priliku da gledamo Darka Stevanovića, koji je na početku svoje profesionalne karijere i koji će imati svoj drugi profesionalni meč u 'Balkan Boxingu'. Važno je istaći da se svi mečevi boduju na svetskim rang listama. Pored njega, Benjamin Poturak iz Sarajeva boksovaće protiv boksera iz Gruzije, a imaćemo i meč Lea Cvitanovića iz Slovenije, koji će takođe boksovati u uvodnim borbama. Očekuje nas ukupno pet mečeva. Ukupno će biti pet borbi u 'Ložionici' 19. juna. Biće to pravi boks i poprište vrhunskih mečeva, da ne kažem 'muških', jer boksuje i Sara, koja se bori ništa manje 'muški', a možda i jače i snažnije od mnogih muškaraca. Bokserke su nam dokazale da ne možemo praviti razliku između muškog i ženskog boksa."

Karte će biti ograničenog broja jer je Ložionica ekskluzivno mesto i u prodaji će biti 400 karata.

"Verujem da će publika uživati. Broj ulaznica je ograničen jer je 'Ložionica' ekskluzivno mesto, pa će u prodaji biti samo 400 karata od danas. Verujem da će uživati i oni koji dođu, ali i mnogi koji budu pratili prenos uživo kraj malih ekrana zahvaljujući Arena Channels Groupi, jer će ceo region moći da prati ovaj događaj. Kao što sam rekao, verujem u sve naše boksere i bokserke, da će nas u narednim godinama obradovati i da ćemo moći da organizujemo meč za prvaka sveta u Beogradu", rekao je Borovčanin.

Tomislav Vukomanović će u Beogradu imati svoju 14. profi borbu, a do sada je u prethodnih 13 ostvario sve pobede, od čega šest nokautom.

"Prvo da pozdravim sve medije i na početku odmah da se zahvalim gospodinu Nenadu Borovčaninu, predsedniku Bokserskog saveza Srbije. U životu prilike dolaze onda kad se najmanje nadate, mi smo dobili priliku i prihvatili smo je sa obe ruke. Obećavam da ću dati poslednji atom snage da opravdam to poverenje u meču. Kao što ste i vi gospodine Nenade rekli da će uz Božju pomoć Srbija i Beograd postanu centar sveta u boksu. Ja sam to nekako već doživeo u svojoj glavi, već sam film stvorio tako da uz Božju pomoć jednog dana da i ja izazovim svetskog prvaka. Takođe, želim da iskoristim priliku da se zahvalim Srpskoj federaci profesionalnog boksa na čelu sa gospodinom Lukom Popovićem kao i svome otu, treneru, mentoru. Malo je stvarno reči koje ga mogu opisati, jer to je čovek koji je od mene napravio ovo što danas jesam. I on je prošao iste te bitke samo mnogo dalje od svetala ringa, tako da 19. juna odbranim internacional silver pojas kao što sam uradio to i u Beogradu, kad sam odbranio ovaj omladinski i sada i ovaj silver pa vidićemo. Slava Bogu na svemu."

Tomislav je danas saznao ko će mu biti rival, pa će u narednom periodu analizirati protivnika i pripremiti taktiku, a bazične pripreme je već odradio.

"Nadam se da ću uspeti da nađem dovoljno materijala o rivalu, da izanaliziram, proučim, da mogu taktiku dovoljno dobro da spremim. A ja sam već spreman i sutra da uđem u ring, tako da to je jedino što znam. Mi smo već bazični deo radili u Banja Luci i neke specifične varijante smo pokrili tamo. Sada ćemo završni kamp imati u Bokserskom centru u Loznici, gde ćemo da izbrusimo formu do kraja i da 19. juna budemo maksimalno spremni da damo najbolje moguće", zaključio je Tomislav Vukomanović.

Na konferenciji je bio i Darko Stevanović, 33-godišnji bokser iz Kladova, koji će imati svoj drugi nastup u Balkan Boxing promociji, a u Ložionici će mu rival biti 26-godišnji Gruzijac - Giorgi Umekašvili, kojeg srpska publika već poznaje, jer je boksovao u Tršiću sa Rastkom Simićem pre godinu dana.

"Pre svega bih se zahvalio gospodinu Nenadu Borovčaninu, Balkan boxing promociji i Bokserskom savezu Srbije na pozivu za ovu profesionalnu reviju. Što se mene lično tiče, ja boksujem rejting meč 19. juna. Prvi put sam debitovao pred domaćem publikom za RBO interkontinentalnu titulu prošle godine. I zaista bih pohvalio Balkan boxing platformu koja pruža šansu nama domaćim bokserima da boksujemo u našoj zemlji, da ne idemo sa strane. Ja sam neko ko je kao mlad išao po Evropi, jer mi ovde nismo imali promociju koja bi zadržavala naše borce i radila sa njima. Tako da je ovo što sada trenutno čini Balkan boxing jedna velika stvar i nadam se da će u buduće biti organizacije i za svetsku titulu. Što se tiče samog meča, generalno svi znaju moj stil boksa, ja se trudim da pružim atraktivne mečeve. Ne jurim prekide, ali ih pasivno lovim. Tako da garantujem rat u ringu i želim sve da pozovem 19. junu u Ložionicu", istakao je Darko Stevanović.

Autor: D.S.