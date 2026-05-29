Otkriveno: Evo kako se Janik Siner ponašao posle šok poraza

Izvor: Alo.rs, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Argentinski teniser Huan Manuel Serundolo uspeo je da na neverovatan način sruši Janika Sinera...

Italijan jednostavno nije bio dobro fizički i nije mogao da igra kao što je svet tenisa navikao.

- Video sam ga na možda 3:0 na početku trećeg seta i primetio sam da pravi drugačije vrste servisa i voleja kako bi skratio poene. Onda je počeo snažno da udara forhendom, pokušavao je da poene osvaja na kraći način. Primetio sam da nešto nije dobro, dobio je poene pre toga prilično lako. Zašto bi menjao taktiku i kratio poene? Tim je počeo da ga bodri, video sam da je nešto čudno. Bilo je 6:3, 6:2, 3:0, zašto sve to? Trudio sam se da ostanem mentalno spreman i guram najbolje što mogu i vidim da li će popustiti malo. To se desilo i bila je to ključna stvar da ostanem mentalno i vratim se od tog rezultata - rekao je Serundolo.

Šta mu je Siner rekao na mreži?

- Na mreži mi je rekao... Sjajan je momak. Čestitao mi je i rekao: 'Srećno do kraja turnira'. Rekao sam mu da mi je žao zbog njega, zbog grčeva i što se oseća loše - priča Argentinac.

Njegov rival sada će biti Martin Landaluse.

Autor: A.A.

