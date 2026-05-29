Fudbal

SKUPOCENO POJAČANJE NA MARAKANI: Austrijski reprezentativac sa balkanskim prezimenom potpisao za Zvezdu!

Crvena zvezda aktivno radi na formiranju tima za narednu sezonu, a čelnici kluba sa Marakane ugovorili su dolazak zvučnog pojačanja u navalnoj liniji! Novi fudbaler aktuelnog osvajača duple krune postaće Muhamed Čam Saračević, dosadašnji član turskog Trabzona.

Austrijski reprezentativac koji igra na poziciji ofanzivnog veziste stiže u Beograd na jednogodišnju pozajmicu, a crveno-beli su ugovorili i izuzetno povoljnu izlaznu klauzulu. Naime, Crvena zvezda će na kraju sledeće sezone imati opciju da u potpunosti otkupi njegov ugovor za sumu od 3 miliona evra, ukoliko bude zadovoljna njegovim partijama.

Preko Turske i Češke do Beograda

Saračević je u Trabzon stigao 2024. godine za 4 miliona evra iz francuskog Klermona. U svojoj prvoj sezoni u Turskoj pružio je odlične partije, zabeleživši pet golova i čak 10 asistencija na 31 utakmici. Nakon toga, proteklu sezonu proveo je na pozajmici u češkom velikanu Slaviji iz Praga, odakle se sada seli direktno u tabor srpskog šampiona.

Zanimljivo je da je ovaj 25-godišnji fudbaler (rođen 6. septembra 2000. godine u Beču) svoje prve fudbalske korake napravio u klubu koji nosi isto ime – austrijskoj Crvenoj zvezdi iz Penzinga (14. distrikt Beča). Kao omladinac se kalio u akademijama Hanovera i Volfsburga, a u seniorskoj karijeri nastupao je i za Admiru Vaker, danski Vendsisel i austrijski Lustenau.

Igrao na Marakani protiv "Orlova", misterija prezimena i dalje traje

Čam poseduje austrijsko državljanstvo i do sada je upisao pet nastupa za A reprezentaciju Austrije. Svoj poslednji meč za nacionalni tim odigrao je upravo na stadionu "Rajko Mitić" u baražu za opstanak u A Ligi nacija, kada je Srbija slavila sa 2:0, a novi fudbaler Zvezde proveo na terenu jedno poluvreme.

Najveća enigma u vezi sa ovim fudbalerom jeste njegovo prezime – Saračević, koje je široko rasprostranjeno na Balkanu. Ipak, Muhamed nema balkanske korene. Njegov otac je iz Senegala, dok mu je majka iz Gambije, a upravo je preko nje dobio ovo prezime. Sam fudbaler je u više navrata izjavio medijima da mu nije najjasnije kako je njegova majka u Africi dobila prezime Saračević i da o tome ne zna nikakve detalje. Bez obzira na misteriju oko imena, navijači Zvezde se nadaju da će se na terenu sporazumevati golovima i asistencijama.

