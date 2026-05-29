BRUKA I SRAMOTA U SRBIJI! Lopovi upali u kuću Siniše Mihajlovića: OMAMILI mu majku na spavanju, pa pokrali SVE trofeje i dresove legende!

Užasne i potresne vesti stižu iz Sremske Kamenice! Porodična kuća pokojne fudbalske legende Siniše Mihajlovića našla se na meti bezobzirnih pljačkaša, koji su iz doma odneli novac, ali i mnoštvo neprocenjivih istorijskih rekvizita iz Sinišine bogate karijere, saznaje "Telegraf".

Sramna pljačka odigrala se u utorak, u gluvo doba noći, između dva i tri sata ujutru. Dva maskirana lopova upala su u kuću u kojoj živi Sinišina majka, Viktorija Mihajlović. Kako bi osigurali da se ona neće probuditi i kako bi imali što više vremena za premetačinu, monstrumi su nesrećnu ženu dodatno omamili dok je spavala!

Celokupan upad i sramni pir snimile su sigurnosne kamere, slučaj je odmah prijavljen, a novosadska policija i inspektori zaduženi za Petrovaradin intenzivno rade na identifikaciji i hapšenju lopova.

Odneli istoriju: Pokradeni trofeji, dresovi i kopačke neprocenjive vrednosti

Ono što ovu pljačku čini dodatno gnusnom jeste činjenica da je reč o kući u kojoj je Sinišin brat, Dražen Mihajlović, godinama pažljivo sakupljao i čuvao apsolutno sve uspomene na legendarnog fudbalera i trenera. Lopovi su odneli istorijske trofeje, unikatne dresove, kopačke i fotografije – predmete koji za porodicu, ali i za celu naciju, imaju neprocenjivu emotivnu i nematerijalnu vrednost.

Novinari su stupili u kontakt sa Draženom Mihajlovićem, koji je vidno potresen potvrdio da je informacija tačna, ali zbog istrage koja je u toku nije mogao da otkriva detalje. Izrazio je samo veliku nadu da će novosadska policija brzo rešiti slučaj i vratiti porodično blago tamo gde pripada.

Čitava porodica Mihajlović je duboko uznemirena i u šoku zbog ovog zverskog čina.

Udario na kuću najvećeg dobrotvora Sremske Kamenice

Ovaj sramni napad predstavlja nezapamćenu bruku i šamar srpskom narodu, s obzirom na to šta je sve Siniša Mihajlović uradio za našu zemlju. Pored grandioznih sportskih uspeha u dresu reprezentacije, Crvene zvezde i italijanskih velikana, Siniša je bio jedan od najvećih humanitaraca koje je Srbija imala.

Za života je bio najveći dobrotvor upravo u Sremskoj Kamenici, gde je godinama svesrdno pomagao lokalnu bolnicu i Dečije selo za decu bez roditeljskog staranja "Milorad Pavlović". Nažalost, ni to nije sprečilo bezočne lopove da udare na njegovu porodicu i nemoćnu majku.

Autor: D.S.