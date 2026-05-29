KREM SRPSKOG SPORTA NA JEDNOM MESTU: Angelini Topić Majska nagrada, legendarnom Moki Slavniću i Ljubojeviću priznanja za ŽIVOTNO DELO! (VIDEO, FOTO)

U Domu Narodne skupštine danas je održana svečana dodela ovogodišnjih Majskih nagrada – najprestižnijeg sportsko-društvenog priznanja u Srbiji. U prisustvu najviših državnih zvaničnika, sportskih legendi i funkcionera, nagradu za najboljeg sportistu u olimpijskom sportu dobila je naša čudesna rekorderka u skoku uvis Angelina Topić, dok su nagrade za životno delo otišle u ruke šahovskog velemajstora Ljubomira Ljubojevića i proslavljenog košarkaškog genija Zorana Moke Slavnića!

Svečana ceremonija održana je nakon redovne sednice Skupštine Sportskog saveza Srbije (SSS), a laureatima u 10 kategorija nagrade je uručio predsednik SSS i nekadašnji olimpijski šampion u rvanju Davor Štefanek.

Štefanek: Srbija je zemlja pobednika, država ulaže u sport više nego ikada!

Predsednik Sportskog saveza Srbije istakao je da Majske nagrade decenijama predstavljaju najvažniji znak poštovanja prema onima koji su svoj život posvetili radu i ljubavi prema domovini.

– Danas ne slavimo samo medalje i pobede. Danas slavimo karakter, ljude koji su svojim primerom pokazali kako se voli sport, kako se vole ljudi i kako se voli svoja zemlja. Srbija je zemlja sporta i zemlja pobednika. Zato želim da se zahvalim državi Srbiji, predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije na svemu što rade za naš sport i naše sportiste. Danas se u sport u Srbiji ulaže više nego ikada – u infrastrukturu, mlade talente, sportske saveze i edukaciju trenera – poručio je Štefanek.

Ministar Gajić najavio veliku promenu: Nova strategija za narednih 10 godina!

Ministar sporta Zoran Gajić naglasio je da je posebna vrednost ove nagrade u tome što podjednako ceni vrhunski rezultat na terenu, ali i decenijski rad ljudi iza scene – trenera, profesora, lekara, funkcionera i novinara. On je tom prilikom ekskluzivno najavio i usvajanje kapitalnog dokumenta:

– Kao Ministarstvo sporta učinili smo veliki napor i u jednom veoma otvorenom i transparentnom procesu izradili novu strategiju razvoja sporta koja će ovih dana biti usvojena od Vlade Srbije i važiće narednih 10 godina. Izazovi pred nama su veliki, skoro isto onoliko koliko su velika i očekivanja našeg naroda da ćemo i dalje biti uspešni na sportskim borilištima širom sveta – istakao je ministar Gajić.

Emotivni Moka Slavnić: Gledam vas sve kao familiju

U ime svih ovogodišnjih laureata na priznanjima se zahvalio legendarni Zoran Moka Slavnić, koji je nagradu za životno delo dobio kao jedan od najvećih košarkaša i trenera u istoriji ovog podneblja. Slavnić je uz veliku zahvalnost Sportskom savezu, emotivne reči podrške uputio svojoj porodici – supruzi, sinu i sestri.

– Vrlo se prijatno osećam jer sve vas ispred gledam kao familiju, par košarkaša bivših kao porodicu i naravno da će mi ovaj dan ostati u dugom sećanju – izjavio je legendarni Moka u svom prepoznatljivom stilu.

Autor: D.S.