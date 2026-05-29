PARTIZAN OSTAJE BEZ GENERALNOG SPONZORA?! Haos u Humskoj se nastavlja, ovo su svi detalji!

Situacija u Fudbalskom klubu Partizan potpuno se otela kontroli, a haos koji mesecima potresa Humsku ulicu dobio je novu, najtežu epizodu iz koje se izlaz praktično ne vidi! Prema ekskluzivnim saznanjima do kojih je došao Kurir Sport, crno-beli ostaju bez generalnog sponzora, koji je pokrenuo proceduru za hitan raskid ugovora!

Razlog za ovakav radikalan i katastrofalan potez finansijera leži u tome što je aktuelna uprava Partizana brutalno prekršila niz ključnih stavki iz važećeg ugovora.

Spisak sramote: Menjali obeležja bez dozvole i pokazali totalni neprofesionalizam

U zvaničnom obrazloženju i dokumentaciji za prekid saradnje navodi se nekoliko frapantnih stavki koje ogoljavaju amaterizam u poslovanju kluba. Sponzor kao glavne razloge za raskid navodi:

Neovlašćene izmene i korišćenje obeležja sponzora bez prethodne zvanične saglasnosti,

Neuredno i krajnje neprofesionalno postupanje u realizaciji svih zajedničkih marketinških i medijskih aktivnosti,

Ponašanje koje je u potpunosti suprotno principu lojalne saradnje i dobrim poslovnim običajima.

Jednostavno, crno-beli nisu ispoštovali preuzete ugovorne obaveze i reakcija druge strane, koja ulaže ogroman novac u klub, bila je ekspresna i nemilosrdna.

Tempirana bomba pred Skupštinu 1. juna: Crni oblaci nad Humskom!

Ovaj nezapamćeni finansijski i organizacioni udarac dolazi u najgorem mogućem trenutku po klub. Partizan se našao u bezizlaznom problemu pred nikad važniju i istorijsku sednicu Skupštine kluba, koja je zakazana za ponedeljak, 1. jun.

Nakon što su navijači i javnost mesecima tražili korenite promene, ovaj gubitak glavnog izvora prihoda mogao bi u potpunosti da paralizuje funkcionisanje kluba, isplatu plata igračima i pripreme za predstojeće evropske kvalifikacije. Crni oblaci su se ozbiljno nadvili nad Humskom ulicom, a posle ovih informacija – situacija u taboru crno-belih može biti samo još gora i alarmantnija!

Autor: D.S.