SINER IDE NA HITNA MEDICINSKA ISPITIVANJA! Italijan se na ovakav potez opredelio nakon šokantnog ispadanja sa Rolan Garosa

Argentinski teniser Huan Manuel Serundolo plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je u drugom kolu pobedio najboljeg tenisera sveta Janika Sinera.

Italijan je umalo kolabirao na terenu u jednom momentu, pa se sada odlučio na sledeći korak - medicinska ispitivanja.

Siner je odlučio da se podvrgne detaljnim medicinskim testovima, kako bi ustanovio šta je uzrok iznenadnih zdravstvenih problema koje ponekada ima.

Podsetimo, nešto slično je Janik Siner doživeo i na Australijan openu, kada je umalo kolabirao u trećem kolu protiv Eliota Spicirija iz Amerike.

Autor: S.M.