AKTUELNO

Ostali sportovi

SINER IDE NA HITNA MEDICINSKA ISPITIVANJA! Italijan se na ovakav potez opredelio nakon šokantnog ispadanja sa Rolan Garosa

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Argentinski teniser Huan Manuel Serundolo plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je u drugom kolu pobedio najboljeg tenisera sveta Janika Sinera.

Italijan je umalo kolabirao na terenu u jednom momentu, pa se sada odlučio na sledeći korak - medicinska ispitivanja.

Siner je odlučio da se podvrgne detaljnim medicinskim testovima, kako bi ustanovio šta je uzrok iznenadnih zdravstvenih problema koje ponekada ima.

Podsetimo, nešto slično je Janik Siner doživeo i na Australijan openu, kada je umalo kolabirao u trećem kolu protiv Eliota Spicirija iz Amerike.

Autor: S.M.

#Janik Siner

#Rolan Garos

#Teniser

#italijan

#lekari

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Otkriveno: Evo kako se Janik Siner ponašao posle šok poraza

Ostali sportovi

ŠOK GODINE! Siner ispao u 2. kolu Rolan Garosa: Mučio se, tresao, molio, eliminisan posle medicinskih problema

Ostali sportovi

SINER PROTUTNJAO DO TREĆEG KOLA! Italijan dozvolio protivniku samo pet gemova na Vimbldonu

Ostali sportovi

SINER MELJE REDOM U PARIZU: Italijan počistio i Rusa za četvrtfinale Rolan Garosa

Ostali sportovi

NOVAK SAOPŠTIO ZABRINJAVAJUĆE VESTI! Đoković otkrio šta se dešavalo tokom meča: U bolnici je...

Ostali sportovi

'Monstruozni' Janik Siner! Italijan se poigrao sa rivalom u Parizu