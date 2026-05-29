Oglasila se Arijana posle sramne pljačke kuće Siniše Mihajlovića u Srbiji: Pomozite nam...

Fudbalsku Srbiju potresla je vest o drskoj pljački koja se dogodila u domu porodice pokojnog Siniše Mihajlovića u Sremskoj Kamenici.

Na meti lopova našla se kuća u kojoj su godinama čuvane uspomene na jednog od najvećih srpskih fudbalera svih vremena, a u trenutku napada unutra je bila njegova majka Viktorija.

Prema informacijama, dvojica maskiranih provalnika upala su u kuću tokom noći između dva i tri sata ujutru. Dok je Viktorija Mihajlović spavala, lopovi su je navodno dodatno omamili kako bi nesmetano pretražili prostorije i odneli vredne predmete.

Posebnu težinu ovom slučaju daje činjenica da je u kući godinama brižno čuvana bogata zaostavština legendarnog fudbalera. Sinišin brat Dražen skupljao je trofeje, dresove, fotografije, kopačke i brojne uspomene koje svedoče o blistavoj karijeri nekadašnjeg reprezentativca Srbije.



Povodom nemilog događaja oglasila se i Sinišina supruga Arijana Mihajlović. Ona je putem društvenih mreža uputila apel javnosti i zamolila sve koji imaju bilo kakvu informaciju da pomognu u identifikaciji počinilaca.

- Molimo vas, pomozite nam da ih pronađemo! – poručila je Arijana.

Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima, a sigurnosne kamere zabeležile su ceo događaj. Policija u Novom Sadu, koja je nadležna za područje Petrovaradina, intenzivno radi na rasvetljavanju pljačke i pronalaženju odgovornih.

Vest je izazvala brojne reakcije u Srbiji i regionu, posebno među poštovaocima lika i dela Siniše Mihajlovića, čije ime i dalje zauzima posebno mesto u svetu fudbala.

Autor: S.M.