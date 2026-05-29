POČEO ŠAHOVSKI SPEKTAKL- NIMAN VS NEPOMNJAŠČI

Danas je u hotelu "Hajat" i svečano otvoren meč između Hansa Nimana iz SAD i Jana Nepomnjaščija iz Rusije.Ovaj događaj probudio je veliku pažnju među ljubiteljima šaha, ne samo u Srbiji nego i širom sveta.

Prisutnima su se na svečanom otvaranju obratili predsednik ŠSS Andrija Jorgić i ministar sporta Zoran Gajić.

-Želim da se zahvalim igračima koji su ovde i koji su izabrali Beograd, jer ovo mnogo znači za srpski šah. Neka ovaj meč bude jedan u nizu velikih događaja koje ćemo organizovati, istakao je Jorgić.

Ministar sporta Zoran Gajić izrazio je zadovoljstvo što se ostvaruje kontinuitet ovakvih mečeva, kao i da je Srbija prestonica svetskog šaha.

-Šah je najrasprostranjeniji sport i mislim da nama pripada da ovako veliki događaji budu ovde. Pohvalio bih predsednika Šahovskog saveza Srbije, koji je zaista napravio revoluciju i meni kao ministru je veliko zadovoljstvo svaki put kad cujem za rezultate koji se ostvaruju, poručio je Gajić.

Meč su simboličnim povlačenjem prvog poteza označili naša šahovska legenda velemajstor Ljubomir Ljubojević i selektor ženske šahovske reprezentacije Alisa Marić.

Podećanja radi, meč će se igrati 4 dana, od 29.maja do 1.juna, ukupno osam šahovskih partija za nagradni fond od 100.000 dolara, čija je polovina namenjena za dobrotvorne svrhe.

Autor: S.M.