Đoković nije uspeo da osvoji Rolan Garos, a evo koliko je zaradio za tri kola u Parizu

Žoao Fonseka je u pet setova uspeo da savlada Novaka Đokovića (4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5) u trećem kolu Rolan Garosa, ali je igranje u prva tri kola Srbinu donelo pozamašan iznos.

Meč između Novaka Đokovića i Žoaa Fonseke ste mogli da pratite uživo na Sportalu

Neverovatan su meč odigrali Fonseka i Đoković, jedan od najboljih na samom turniru. Srbin je imao dva seta prednosti, ali se Fonseka vratio u život i izjednačio je u setovima. Đoković je imao prednost brejka u petom setu, ali je ekspresno to vratio Brazilac i slavio je posle velikog preokreta.

Novak Đoković je ispao sa turnira, ali je zaradio 187.000 evra, što naravno nije mala suma. Pobednik turnira će osvojiti 2,4 miliona evra.

U narednom meču igraće protiv Tomija Pola ili Kaspera Ruda kog je Đoković pobedio u finalu ovog turnira 2023. godine.

Autor: S.M.