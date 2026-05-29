Oglasila se majka Siniše Mihajlovića posle pljačke koja je šokirala zemlju: To je bio poklon od mog sina...

Pljačka u porodičnoj kući u Staroj Kamenici u noći između 25. i 26. maja, u domu u kojem živi Viktorija Mihajlović, majka legendarnog fudbalera Siniše Mihajlovića, šokirala je celu Srbiju.

Jednoj od najvećih sportskih legendi i čoveku koji je pre nekoliko godina izgubio život u borbi sa opakom bolešću, lopovi su napali majku i ukrali vredne stvari koje je njegov brat Dražen čuvao.

Ona je govorila za medije o tome šta se desilo.

- Spavala sam u toj sobi, u koju su ušli lopovi i iz jednog od dva plakara pored mog kreveta uzeli novac, svu moju ušteđevinu, penziju i zlatan lančić u čijem privesku su slike mojih unučića. To mi je bio poklon od mog Siniše i dece - rekla je Viktorija, a zatim i otkrila potom i detalje. Poznato je da su je lopovi omamili.

- Ja sam stara, imam 83 godine i slabo spavam, ne znam kako ništa nisam čula. Verovatno su mi nešto uradili, nečim me omamili. Ne znam. Na snimcima sa kamera videli smo da su bili maskirani. Verujem da će biti pronađeni - rekla je Viktorija Mihajlović.

U ovoj kući je Sinišin brat Dražen Mihajlović napravio svojevrstan muzej od rekvizita i predmeta koje je skupljao tokom čitave Sinišine karijere. Tu su bili pehari, dresovi, kopačke, fotografije, pa čak i fotografija iz Borova u koju je pucao nekada najbolji prijatelj Siniše Mihajlovića tokom rata u SFRJ.

Apel svima uputila je i udovica proslavljenog fudbalera Arijana.

Autor: S.M.