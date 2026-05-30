SPEKTAKL U BUDIMPEŠTI! Finale Lige šampiona kakvo svet čeka: Moćni PSŽ brani evropsku krunu, Arsenal juri ISTORIJSKI PRVI TROFEJ!

Fudbaleri Pari Sen Žermena i Arsenala igraće večeras od 18 časova u Budimpešti u finalu Lige šampiona.

PSŽ će večeras braniti trofej Lige šampiona, pošto je ekipa iz Pariza prošle godine u finalu najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja ubedljivo pobedila Inter iz Milana sa 5:0.

Fudbaleri PSŽ-a su ligaški deo LŠ ove sezone završili na 11. mestu na tabeli sa 14 bodova. Prvak Francuske je potom na putu do finalu LŠ eliminisao Monako, Čelsi, Liverpul i Bajern.

Trener fudbalera PSŽ-a Luis Enrike izjavio je da njegova ekipa ima velikom motivaciju da drugu godinu uzastopno osvoji trofej u LŠ.

"Nema bolje motivacije od igranja u finalu LŠ. Mi imamo još veću motivaciju da je osvojimo drugu godinu zaredom. Videćemo ko je najbolji i ko će biti šampion. Mislim da smo tokom osam mečeva u nokaut fazi pokazali kakav smo tim", rekao je Enrike.

Trener PSŽ-a je naveo da je njegova ekipa dobro radila na treninzima pred finale LŠ protiv Arsenala.

"Imali smo vremena da analiziramo protivnika. Znamo ih odlično, igrali smo više puta protiv njih prethodne dve godine. Uvek postoje detalji koje možemo poboljšati. Finala su uvek drugačije utakmice, igrači će morati da iskoriste šansu, jer nikad ne znate kada ćete ponovo imati priliku. U ovom finalu nema favorita. Morate iskoristiti male detalje koji mogu napraviti razliku", izjavio je Enrike.

Fudbaleri Arsenala večeras jure prvi trofej LŠ u svom drugom finalu ovog takmičenja. Arsenal je u sezoni 2005/2006. u finalu LŠ poražen od Barselone (1:2).

Klub iz Londona je ligaški deo LŠ ove sezone završili na prvom mestu na tabeli sa svih osam pobeda. Arsenal je zatim na putu do finalu LŠ bio bolji od Bajer Leverkuzena, Sportinga i madridskog Atletika.

Menadžer Arsenala Mikel Arteta izjavio je pred finale LŠ da njegova ekipa ima priliku da ispiše istoriju, pošto je ove sezone osvojila Premijer ligu.

"Jedan veliki trofej smo već osvojili ove sezone, sad smo došli po LŠ. Pripreme su bile veoma dobre, igrači su fokusirani i pozitivni. Zaslužili smo da budemo ovde, zbog toga kako smo igrali cele sezone", rekao je Arteta.

On je naveo da je finale LŠ posle 20 godina velika prilika da Arsenal dođe do trofeja.

"Ovo je drugi put u našoj istoriji da smo ovde, imamo priliku da ispišemo novo poglavlje u istoriji Arsenala. To će značiti nešto novo za sve nas, znamo koliko je teško pisati novu istoriju, ali to je cilj i zašto smo svi uzbuđeni i želimo da to i ostvarimo. Bićemo blizu pobede, ako odigramo na svom nivou. Tim je sposoban, pokazao je to u prošlim sezonama, kao i u ovoj sezone. Bili smo konkurentni i možemo da dođemo do kraja", izjavio je Arteta.

Evropska fudbalska unija (UEFA) odredila je da nemački arbitar Danijel Zibert bude glavni sudija večerašnjeg finala LŠ. Njegovi pomoćnici biće takođe Nemci Jan Zajdel i Rafael Foltin, a za četvrtog sudiju određen je Sandro Šerer iz Švajcarske.

U VAR sobi biće Nemci Bastijan Dankert i Robert Šreder, kao i Karlos del Sero Grande iz Španije.



Autor: D.S.