ŠOK ZA ŠOKOM: Novak izgubio od tinejdžera, pa saznao najgoru moguću vest pred London!

Rani poraz na Rolan Garosu mogao bi da ima mnogo teže posledice za Novaka Đokovića nego što se u prvi mah činilo, jer gubitak bodova ozbiljno ugrožava nastavak njegove sezone i plasman na narednim velikim turnirima.

Iako je ispadanje od 19-godišnjeg Brazilca Žoaa Fonseke već odjeknulo u teniskom svetu, prave posledice tek dolaze na naplatu. Eliminacija u Parizu ne znači samo kraj borbe za titulu, već i veliki gubitak ATP bodova zbog kojeg srpskog asa očekuje značajan pad na svetskoj rang-listi.

Zbog ranog ispadanja, Novak je ostao bez ogromnog broja bodova koje je branio iz prošle sezone – izgubio je čak 700 ATP poena, što drastično menja računicu pred najvažnije turnire koji slede.

Pad koji otvara "žreb iz pakla" na Vimbldonu

Sa svega 3.760 bodova, Đoković je već osetio posledice pariskog kraha. Nekoliko konkurenata ga je već prestiglo, a postoji realna opasnost da u narednim danima padne još niže, u zavisnosti od toga kako njegovi direktni rivali završe nastup na šljaci Rolan Garosa.

Posebno zabrinjava činjenica da bi ovakav rasplet mogao značajno da zakomplikuje Novakov put na Vimbldonu. Umesto povoljnijeg žreba koji donosi jedna od prve dve pozicije nosilaca, srpski teniser bi zbog lošijeg plasmana mogao da dobije mnogo teže protivnike već u ranoj fazi turnira.

Jedan od najtežih scenarija koji se pominje jeste i potencijalni duel sa Janikom Sinerom već u četvrtfinalu londonskog grend slema, što bi predstavljalo ogroman izazov za Đokovića na putu ka novom trofeju. Dok se senzacija sa Rolan Garosa polako stišava, surova računica na ATP listi tek počinje da boli.

Autor: D.S.