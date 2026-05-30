FIFA ponovo kaznila srpski klub: Bugarin koštao superligaša pravo bogatstvo

Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA), kaznila je fudbalski klub Radnički iz Niša, zato što klub nije izmirio dugovanja sa bugarskim fudbalerom Borisom Tjutjukovim.

Fudbaleri Radničkog iz Niša uspeli su da izbore opstanak u Superligi Srbije, pa će se tako takmičiti u najjačem rangu i sledeće sezone. Ipak, klub neće biti u stanju da se pojača za predstojeću sezonu, jer je dobio kaznu od FIFE. Naime, Nišlije će imati kaznu u naredna tri prelazna roka, ili opciju izmirenja dugovanja po pravosnažnoj odluci FIFA.

Kazna je stupila na snagu od 13. maja ove godine. Spekuliše se da je Radnički dobio suspenziju zbog toga što nije izmirio dugovanja bugarskom fudbaleru Borisu Tjutjukovu. Bugarin je za Radnički nastupao svega nekoliko meseci, u periodu od januara do aprila 2025. godine i nije se preterano naigrao fudbala. Posle je nastupao u Marici u rodnoj Bugarskoj, ali ni tamo nije imao više sreće.

Ipak, sud je presudio u njegovu korist i Radnički je dužan da mu isplati sva dugovanja ili će u suprotnom imati suspenziju u naredna tri prelazna roka. Bio bi to veliki udarac na klub sa "Čaira" jer su im pojačanja neophodna ukoliko žele da se zadrže u Superligi Srbije i posle naredne sezone.

Prelazni rok u Srbiji počinje 2. jula, a trajaće do 18. septembra. Pored Radničkog, FIFA je kaznila i GFK Dubočicu, dok su Crvena zvezda i Spartak uspeli da izmire svoja dugovanja na vreme i na taj način izbegli suspenziju od strane FIFE.

Ostaje nam da vidimo hoće li radnički iz Niša uspeti da izmiri sva dugovanja koja je imao prema Borisu Tjutjukovu, ili će klub snositi velike posledice zbog toga u naredna tri prelazna roka.

