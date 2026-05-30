ZBILJIĆ I RADUJKO NA FINALU LIGE ŠAMPIONA! Čelnici srpskog fudbala među zvanicama UEFA u Budimpešti (FOTO)

Predsednik Zajednice Superlige Srbije Dragoljub Zbiljić i generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko prisustvovali su finalu Lige šampiona, koje se igra na stadionu "Puškaš arena" u Budimpešti.

Dvojica visokih funkcionera srpskog fudbala fotografisali su se ispred UEFA VIP ulaza, gde su bili među brojnim zvanicama koje su stigle na najveći klupski fudbalski događaj u Evropi.

Finale Lige šampiona tradicionalno okuplja najvažnije ljude evropskog i svetskog fudbala, predstavnike nacionalnih saveza, klubova, UEFA zvaničnike, kao i brojne ugledne goste iz sveta sporta i biznisa.

Prisustvo Dragoljuba Zbiljića i Branka Radujka potvrđuje dobre veze srpskog fudbala sa evropskim institucijama i aktivno učešće predstavnika Srbije na najvažnijim događajima pod okriljem UEFA.

Na fotografiji koja je nastala ispred stadiona u Minhenu, Zbiljić i Radujko pozirali su ispred UEFA VIP sektora neposredno pred početak finalnog susreta.

Autor: A.A.