FINALE LIGE ŠAMPIONA: PSŽ - ARSENAL Izjednačenje! 'Gori' tribina gde su Francuzi, Raja nije imao šanse protiv Dembelea

Na "Puškaš areni" u Budimpešti stajali su se jedni naspram drugih fudbaleri Pari Sen Žermena i Arsenala u finalu Lige šampiona.

Parižani žele da potvrde status najboljih u Evropi, dobijem prošle godine u finalu, dok nasuprot njih Arsenal želi prvi put da ispiše najlepšu stranicu istorije kluba i domogne se toliko željenog pehara Lige šampiona.

PSŽ - ARSENAL 1:1 (0:1) Dembele 65' - Haverc 6'﻿

66' Prve izmene na meču

Umesto Moskere ušao je Timber.

Đokereš menja Edegarda.

65' GOOOL! Usman Dembele - 1:1



Usman Dembele je iz penala izjednačio rezultat.

David Raja nije imao šanse.

62' Penal za PSŽ

Oboren je Kvarachelija od strane Moskere, a Ziber je bez dvoumljenja pokazao na belu tačku.

igrači PSŽ-a trraže da pokaže i karton, što bi bio drugi žuti, odnosno crveni karton.

Utisak je da je faul čist za penal, ali VAR proverava situaciju.

I VAR je potvrdio.

55' Hakimi šutira, Raja brani

Hakimi je izveo slobodan udarac sa oko 25 metara. Lopta je išla u okvir gola, ali nije bila previše jaka za golmana Raju.

PSŽ igra, ali Arsenal vodi

Do sada je PSŽ ostvario preko 350 kompletiranih pasova, a Arsenal svega 84. Međutim, Englezi vode.

54' Drugi žuti na meču

Bukajo Saka je upisan u beležnicu sudije Zibera zbog opasnog starta.

Saka je drugi upisani igrač posle Moskere.

47' Prvi žuti karton

Moskera je zaradio prvi žuti karton. I to zbog odugovlačenja igre. I to već u drugom minutu drugog poluvremena. Neverovatno.

2. poluvreme

Arsenal vodi sa 1:0, golom Kaija Haverca u 6. minutu.

45+7' Neviđen kraj poluvremena

Prvi korner za Arsenal.

Ipak ne, sudija Ziber je odsvirao kraj prvog poluvremena pre nego je Arsenal izveo udarac iz ugla. Zaista nesvakidašnja situacija.

45+5' Raja ispustio loptu

Ruid je šutirao, i to je prvi šut u okvir gola Arsenala. Dramu je uneo Raja koji je ispustio loptu. Međutim, u blizini nije bilo fudbalera PSŽ-a.

45+3' Šansa za Haverca

Ponovo je Arsenal iznenada stigao do šanse, ali je ovog puta pokušaj Haverca izblokiran.

45+2' Due šutira daleko od gola

Ne mogu Parižani da probiju odbranu Arsenala, pa pokušavaju šutevima van šesnaesterca.

PSŽ ima pet šuteva, ali nijedan u gol Arsenala. Arsenal je iz jedinog pokušaja postigao gol.

45' Dembele loše šutira

Napad je tekao po desnoj strani, Hakimi je izblokiran, a potom je Dembele od odbitka šutirao preko gola.

43' Najopasnija situacija pred golom Arsenala

Fabijan Ruiz je šutirao glavom preko gola.

Lopta se odbila od jednog igrača Arsenala pravo na glavu Ruiza, međutim šut nije bio ni blizu dobar.

40' Prve čarke na terenu

Čarke na terenu, zakačili su se Hakimi i Haverc.

Fudbaler Arsenala je uhvatio loptu koja je izašla van terena, a pripala je Parižanima. Hakimi je žustrije reagovao i pokušao da mu je oduzme. Srećom, nema veće drame.

34' PSŽ nikako da probije bedem Arsenala

Arsenal se potpuno povukao posle gola, a Parižani nikako ne uspevaju da naprave neku akciju.

Jedino vredno pomena je da je francuski tim izveo tri kornera, dok ih Arsenal još uvek nema.

24' Safonov povređen

U nedostatku uzbuđenja i šansi pred golmanima, vredi istaći da je čuvar mreže PSŽ-a Safonov doživeo neugodan udarac u jednoj od retkih akcija Arsenala.

Bukajo Saka je ubacio loptu sa krila ka Trosaru koji je čekao u srcu šesnaesterca, a Safonov je pravovremeno izleteo pred Belgijanca i intervenisao, ali je onda dobio udarac u glavu od Trosara.

18' PSŽ tražio penal

Sporna situacija, Bukajo Saka je igrao rukom u svom šesnaestercu, i to čak dva puta. Nemac Danijel Ziber je samo odmahnuo rukom na dizanje ruku igrača iz Pariza. Ni VAR se nije oglasio.

10' Prva opasnost pred goloma Raje

Lopta se odbijala od igrača u šesnaestercu Engleza, a delić sekunde je nedostajao Kvaracheliji da izbije sam ispred Raje. U poslednjem trenutku je Gabrijel izbacio loptu van igre. U nastavku nije bilo opasnosti po Arsenal.

Haverc je već jednom bio strelac u finalu

Kai Haverc je drugi put u karijeri postigao gol u finalu Lige šampiona.

Prvi put mu je to pošlo za nogom 2021. godine, kada je Čelsi 29. maja savladao Mančester siti. Bio je to jedini gol na utakmici odigranoj u Portu.

6' - GOOOL! Haverc

Pravo niotkuda Arsenal je poveo u finalu golom Haverca.

Lopta je iz odbitka stigla do Haverca koji je izbio sam iskosa sa leve strane ispred golmana Safonova, a onda poslao neodbranjiv udarac pod prečku.

Počelo je finale

Loptu sa centra su izveli fudbaleri Arsenala.

PSŽ u očekivanom sastavu, ali šta je tek Arteta uradio?

Nešto više od sat vremena pre početka meča objavljeni su sastavi ekipa. I malo je reći da je trener Arsenala Mikel Arteta šokirao sve.

Luis Enrike je izveo očekivan sastav, dok je Arteta poptuno istumbao tim. Na klupi su Đokereš, Timber, Eze, Madueke, Merino, Kalafjori, Zubimendi... Da li će se ovaj rizik isplatiti, ostaje da se vidi.

PSŽ (4-3-3): Safonov - Hakimi, Markinjos (k), Pačo, Nuno Mendes - Žoao Neves, Vitinja, Fabijan Ruiz - Due, Dembele, Kvarachelija. Trener: Luis Enrike

ARSENAL (4-2-3-1): Raja, Moskera, Saliba, Gabrijel, Hinkapi - Rajs, Luis-Skeli - Saka, Edegard (k), Trosar - Haverc, Trener: Mikel Arteta

Autor: A.A.