NIKOLA JOKIĆ STIGAO NA FINALE LIGE ŠAMPIONE! Napravio je dar-mar u loži posle gola Arsenala! (VIDEO)

Nikola Jokić je izazvao pažnju na finalu Lige šampiona, emotivno je reagovao na gol Arsenala, a njegove reakcije postale su viralne.

Nikola Jokić ponovo je u centru pažnje svetskih medija, ovoga puta zbog pojavljivanja na finalu Lige šampiona između Arsenala i PSŽ-a u Budimpešti!

Najbolji srpski košarkaš i NBA zvezda, prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, burno je reagovao na pogodak londonskog kluba, što je odmah izazvalo lavinu komentara fudbalskih fanova širom Evrope.

Prisutni u loži navodno su bili iznenađeni koliko je Jokić emotivno pratio utakmicu, a njegove reakcije na gol brzo su postale viralne na internetu.

Nikola Jokic is at the @ChampionsLeague Final supporting Arsenal 🏆 pic.twitter.com/znfOoIghS4 — Harrison Wind (@HarrisonWind) 30. мај 2026.

Autor: A.A.