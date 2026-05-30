JEDNOGLASNO IZABRAN: Goranu Marinkoviću novi mandat generalnog sekretara Sportskog saveza Srbije

Na svečanoj sednici Skupštine Sportskog saveza Srbije, održanoj u Beogradu, Goran Marinković jednoglasno je izabran za novi mandat na funkciji generalnog sekretara Sportskog saveza Srbije.

Time je nastavljena uspešna saradnja sa predsednikom Sportskog saveza Srbije Davorom Štefanekom, sa kojim će i u narednom mandatnom periodu raditi na realizaciji strateških ciljeva i daljem unapređenju sportskog sistema u Republici Srbiji.

Podrška delegata predstavlja potvrdu poverenja u njegov dosadašnji rad, posvećenost i doprinos razvoju sporta u Srbiji, kao i podršku nastavku aktivnosti usmerenih ka unapređenju sportskog sistema.

Tokom prethodnih mandata Marinković je učestvovao u realizaciji brojnih aktivnosti i projekata usmerenih na unapređenje uslova za razvoj sporta na svim nivoima, jačanje sportskih organizacija i promociju sporta među svim generacijama.

Kao generalni sekretar Sportskog saveza Srbije, angažovan je na realizaciji nacionalnih sportskih projekata, među kojima su Sajam sporta, Mali sajmovi sporta, programi promocije rekreacije za žene i zdravih stilova života, naročito u predškolskoj populaciji, kao i aktivnosti usmerene na podršku teritorijalnim i granskim sportskim savezima.

Delegati Skupštine izrazili su uverenje da će Sportski savez Srbije, predvođen predsednikom Davorom Štefanekom i generalnim sekretarom Goranom Marinkovićem, i u narednom periodu nastaviti sa uspešnom realizacijom programa i projekata koji doprinose razvoju sporta, jačanju sportske infrastrukture i stvaranju boljih uslova za rad sportskih saveza, klubova i sportista širom Srbije.

