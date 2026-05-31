AKTUELNO

Fudbal

PSŽ odbranio titulu prvaka Evrope: Arsenal pao posle penala u Budimpešti!

Izvor: Pnk.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Andreea Alexandru ||

Fudbaleri Pari Sen Žermena (PSŽ) odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona odigranom u Budimpešti pobedili londonski Arsenal rezultatom 4:3 nakon izvođenja jedanaesteraca.

U regularnom delu utakmice, kao i nakon produžetaka od 120 minuta, rezultat je bio nerešen – 1:1.

U izuzetno dramatičnom meču pred punim tribinama stadiona u Budimpešti, obe ekipe su pružile maksimum, ali su Parižani imali više sreće i koncentracije tokom penal-ruleta, čime su ponovo podigli najvažniji klupski trofej na Starom kontinentu.

Slavlje francuskog tima, međutim, ostalo je u senci velikih navijačkih nereda koji su odmah nakon završetka utakmice izbili na ulicama Pariza i širom Francuske, gde je policija morala da interveniše i privede više od 400 izgrednika.

Autor: D.S.

#Budimpešta

#FK Arsenal

#Finale Lige Šampiona

#Liga šampiona

#PSŽ

#Pari Sen Žermen

#fudbal

#prvak evrope

POVEZANE VESTI

Fudbal

SPEKTAKL U BUDIMPEŠTI! Finale Lige šampiona kakvo svet čeka: Moćni PSŽ brani evropsku krunu, Arsenal juri ISTORIJSKI PRVI TROFEJ!

Fudbal

PARI SEN ŽERMEN JE ŠAMPION EVROPE PRVI PUT U ISTORIJI! Parižani deklasirali Inter - Ovo niko do sada nije uradio

Fudbal

SPEKTAKL IZ PARIZA O KOM ĆE SE PRIČATI DECENIJAMA! Bajern i PSŽ odigrali najbolji meč u istoriji Lige šampiona: Ko nije gledao - evo detalja sa NESTVA

Fudbal

PARI SEN ŽERMEN ODBRANIO TITULU! 'Sveci' u penal seriji pronašli put do trijumfa

Fudbal

ČELSI JE ŠAMPION SVETA: 'Plavci' uništili prvaka Evrope (FOTO)

Fudbal

MILIJARDERI IZ PARIZA U FINALU LIGE ŠAMPIONA! Gori 'Grad svetlosti'! PSŽ u sjajnoj utakmici ponovo bolji od Arsenala! (FOTO)