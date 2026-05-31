PSŽ odbranio titulu prvaka Evrope: Arsenal pao posle penala u Budimpešti!

Fudbaleri Pari Sen Žermena (PSŽ) odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona odigranom u Budimpešti pobedili londonski Arsenal rezultatom 4:3 nakon izvođenja jedanaesteraca.

U regularnom delu utakmice, kao i nakon produžetaka od 120 minuta, rezultat je bio nerešen – 1:1.

U izuzetno dramatičnom meču pred punim tribinama stadiona u Budimpešti, obe ekipe su pružile maksimum, ali su Parižani imali više sreće i koncentracije tokom penal-ruleta, čime su ponovo podigli najvažniji klupski trofej na Starom kontinentu.

Slavlje francuskog tima, međutim, ostalo je u senci velikih navijačkih nereda koji su odmah nakon završetka utakmice izbili na ulicama Pariza i širom Francuske, gde je policija morala da interveniše i privede više od 400 izgrednika.



