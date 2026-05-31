DEBAKL! Fudbalska reprezentacija Srbije deklasirana od Zelenortskih Ostrva!

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Zelenortskih Ostrva rezultatom 3:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu.
Izabranici Veljka Paunovića nisu uspeli da pronađu pravi ritam tokom većeg dela susreta, a posebno loše izdanje viđeno je u drugom poluvremenu.
Defanzivne greške skupo su koštale Orlove, a među igračima čije su reakcije prethodile golovima rivala bio je i Strahinja Pavlović.
Zelenortska Ostrva iskoristila su propuste u odbrani Srbije i stigla do ubedljive pobede, dok je srpski tim ostavio bled utisak, naročito nakon odmora kada nije uspeo da odgovori na agresivnu i organizovanu igru protivnika.
Stručni štab Srbije imaće mnogo razloga za analizu nakon ovog susreta, pošto je tim pokazao brojne slabosti pred naredne izazove.
Naredni duel Srbija igra u noći između četvrtka i petka, u 04.00 po našem vremenu.
Kraj meča!
Debakl Srbije u Lisabonu - 0:3!
63' Nije dobro!
Srbiji preti katastrofa - 3:0, strelac Tavareš.
60' Novi gol u mreži našeg tima!
Duarte je bio neumoljiv za 2:0!
51' Šansa za Srbiju!
Zapretio je rezervista Vladimir Lučić, ali bez promene rezultata - 0:1. Odmah nakon toga je pogodio i stativu!
Kraj prvog dela!
Srbija bez prave prilike u prvih 45 minuta, osim pretnje Živkovića posle odbitka nakon slobodnog udarca! Gol koji smo primili ide na dušu Pavlovića, a Kape Verde je mogao do još nekog pogotka...
28' Srbija ne može da uhvati ritam!
Afrička selekcija i učesnik Mundiajla konstatnopreti - sredina prvog dela (1:0).
10' Srbija gubi!
Greška naše odbrane i afrička selekcija vodi - 1:0!
Prvo poluvreme!
Utakmica počinje!
Sastav Srbije!
🇨🇻🆚🇷🇸 | Стартних 𝟭𝟭 @sportmts pic.twitter.com/PkwuLlWkEi— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) 31. мај 2026.
Filip Stanković - Pavlović, Eraković, Kosta Nedeljković, Njegoš Petrović, Adem Avdić, Aleksandar Stanković, Andrija Živković, Vasilije Kostov, Veljko Birmančević - Jovan Milošević.
Autor: A.A.