DEBAKL! Fudbalska reprezentacija Srbije deklasirana od Zelenortskih Ostrva!

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Zelenortskih Ostrva rezultatom 3:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu.

Izabranici Veljka Paunovića nisu uspeli da pronađu pravi ritam tokom većeg dela susreta, a posebno loše izdanje viđeno je u drugom poluvremenu.

Defanzivne greške skupo su koštale Orlove, a među igračima čije su reakcije prethodile golovima rivala bio je i Strahinja Pavlović.

Zelenortska Ostrva iskoristila su propuste u odbrani Srbije i stigla do ubedljive pobede, dok je srpski tim ostavio bled utisak, naročito nakon odmora kada nije uspeo da odgovori na agresivnu i organizovanu igru protivnika.

Stručni štab Srbije imaće mnogo razloga za analizu nakon ovog susreta, pošto je tim pokazao brojne slabosti pred naredne izazove.

Naredni duel Srbija igra u noći između četvrtka i petka, u 04.00 po našem vremenu.

Kraj meča!

Debakl Srbije u Lisabonu - 0:3!

63' Nije dobro!

Srbiji preti katastrofa - 3:0, strelac Tavareš.

60' Novi gol u mreži našeg tima!

Duarte je bio neumoljiv za 2:0!

51' Šansa za Srbiju!

Zapretio je rezervista Vladimir Lučić, ali bez promene rezultata - 0:1. Odmah nakon toga je pogodio i stativu!

Kraj prvog dela!

Srbija bez prave prilike u prvih 45 minuta, osim pretnje Živkovića posle odbitka nakon slobodnog udarca! Gol koji smo primili ide na dušu Pavlovića, a Kape Verde je mogao do još nekog pogotka...

28' Srbija ne može da uhvati ritam!

Afrička selekcija i učesnik Mundiajla konstatnopreti - sredina prvog dela (1:0).

10' Srbija gubi!

Greška naše odbrane i afrička selekcija vodi - 1:0!

Prvo poluvreme!

Utakmica počinje!

Sastav Srbije!

Filip Stanković - Pavlović, Eraković, Kosta Nedeljković, Njegoš Petrović, Adem Avdić, Aleksandar Stanković, Andrija Živković, Vasilije Kostov, Veljko Birmančević - Jovan Milošević.

Autor: A.A.