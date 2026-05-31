SRBIJA - ZELENORTSKA OSTRVA: Orlovi šokirani u Lisabonu - Srbija gubi!

Fudbaleri Srbije u Lisabonu igraju prijateljsku utakmicu protiv Zelenortskih Ostrva u Lisabonu, a već od jedanaestog minuta rival vodi 1:0. Duel se igra na stadionu Belenenseša.
Promešao je karte selektor Orlova Veljko Paunović, a nakon deset minuta uspavanke u 11. minutu do prednosti je došla selekcija koja ima veliku podršku sa tribina.
Srbija - Zelenortska Ostrva 0:1
10' Srbija gubi!
Greška naše odbrane i afrička selekcija vodi - 1:0!
Prvo poluvreme!
Utakmica počinje!
Sastav Srbije!
🇨🇻🆚🇷🇸 | Стартних 𝟭𝟭 @sportmts
Filip Stanković - Pavlović, Eraković, Kosta Nedeljković, Njegoš Petrović, Adem Avdić, Aleksandar Stanković, Andrija Živković, Vasilije Kostov, Veljko Birmančević - Jovan Milošević.
