Zverev gazi! Nemac lako do četvrtfinala Rolan Garosa

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Francuske u Parizu, pošto je pobedio Jespera De Jonga iz Holandije sa 7:6, 6:4, 6:1.

Treći teniser sveta je protiv 106. na ATP listi slavio posle dva sata i 16 minuta igre.

U prvom setu su teniseri razmenili po brejk, pa je taj deo igre na kraju rešen u taj-brejku koji je dobio Zverev sa 7:3.

Nemac je odlučujući brejk u drugom setu napravio u desetom gemu, kada je i iskoristio prvu set loptu, dok je u trećem dva puta oduzimao servis rivalu.

Zverev će u četvrtfinalu Rolan Garosa igrati protiv 19-godišnjeg Španca Rafaela Hodara, koji je bio bolji od sunarodnika Pabla Karenja Bustu posle pet setova sa 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

