Angelina Topić otvorila sezonu, zauzela 3. mesto na mitingu Dijamantske lige u Maroku, povukla se bez rušenja!

Sezona na otvorenom za našu Angelinu Topić otvorena je na mitingu Dijamantske lige u Rababu, gde je u disciplini skok uvis zauzela treće mesto. Zanimljivo je što se povukla bez rušenja, a u prenosu nismo videli taj momenat.

Nakon priprema u Izmiru, a zatim i u Srbiji, srpska heroina je došla u Maroko kako bi se nadmetala u paklenoj konkurenciji. Tu su bile skoro sve glavne konkurentkinje na velikim takmičenjima, sa izuzetkom posebno Nikole Olislagers, tako da nadmetanje uopšte nije bilo opuštajuće.

Angelina se uključila na visini od 1.83 metara, koju često i propušta, ali otac i trener Dragutin Topić i ona, ništa nisu hteli da prepuste slučaju. Uspešno je išla iz prve i tada i na 1.87 metara, a onda su usledila rušenja.

Najpre je to dva puta uradila na 1.91, pa komotno preskočila iz treće, uz dosta lufta, a zatim je i na 1.94 uradila isto! Da je vrlo često najbolja pod pritiskom, dokazala je i ovog puta, pošto je još jednom nakon dva obaranja preskočila i obezbedila plasman među tri najbolje.

Nakon toga se Angelina Topić i povukla i odlučila je da je dovoljno uradila na takmičenju u Rabatu za početak kampanje.

Prvo mesto zauzela je Ukrajinka Jaroslava Mahučih sa 1.97, dok je Elenor Paterson stala takođe na 1.94, ali je tu visinu preskočila iz prve.

Podsetimo, Angelina Topić je tokom zimske kampanje postala viceprvakinja sveta u Torunju, a unapredila je i državni rekord na 2.00.

Autor: A.A.