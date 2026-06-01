HAOS NA ARSENALOVOJ PROSLAVI! Jedna osoba izbodena nožem, policija hapsila redom (VIDEO)

Jedna osoba je izbodena nožem, a 16 je uhapšeno tokom parade fudbalskog kluba Arsenal u Londonu, kojoj je prisustvovalo oko milion navijača, saopštila je londonska policija.

Incident se dogodio u nedelju veče oko 20.30 časova u ulici Hornsi Roud, u neposrednoj blizini stadiona Emirejts, kada je muškarac napadnut hladnim oružjem. On je hitno prevezen u bolnicu, a njegovo trenutno stanje nije saopšteno.

Londonska policija je potvrdila da je do 18 časova privedeno devet osoba, ali se taj broj povećao na 16 nakon što su se navijači okupili na proslavi posle zvaničnog dela parade. Uhapšeni se terete za narušavanje javnog reda i mira u alkoholisanom stanju, posedovanje narkotika, seksualni napad i napad na službena lica.

Zbog razmera skupa i učestalih incidenata, policija je aktivirala „Član 60“, koji omogućava privremeno proširenje ovlašćenja za zaustavljanje i pretres građana. Na terenu je bilo angažovano oko 500 policajaca, uz podršku dronova i specijalizovanih timova.

Intervenisala je i vatrogasna jedinica koja je spasila 75 osoba sa krovova zgrada i autobuskih stajališta, nakon apela građanima da se ne penju na objekte radi bezbednosti.

Parada, kojom je obeleženo osvajanje titule u Premijer ligi, okupila je muški i ženski tim Arsenala na ruti dugoj devet kilometara kroz severni London. Prema prvim procenama, na ulicama se nalazilo između 750.000 i milion ljudi.

Proslava je usledila samo dan nakon što je Arsenal u Parizu izgubio finale Lige šampiona od ekipe PSŽ-a posle izvođenja jedanaesteraca, čime je propuštena prilika za osvajanje prvog trofeja u ovom takmičenju u 140 godina dugoj istoriji kluba.

Autor: Jovana Nerić