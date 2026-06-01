STIGLE NOVE KAZNE! ABA liga brutalno udarila na Zvezdu, kažnjen i Partizan

Disciplinska komisija ABA lige je izrekla kazne "večitima".

Zvezda je sankcionisana novčanu u iznosu od 60.000 evra, dok će naredni meč u regionalnom prvenstvu igrati i bez prisustva navijača.

Razlog tome je ubacivanje predmeta na teren, od kojih su pojedini pogodili i sudije utakmice.

Istovremeno, kažnjeni su sada već bivši trener Crvene zvezde Saša Obradović i Đoan Penjaroja. Španac sa 300 evra, dok strateg crveno-belih sa 200 zbog tehničke greške.

Takođe, Sterling Braun i Kodi Miler-Mekintajer će morati da plate po 100 evra.

Pored navedenog, Partizan je kažnjen sa 500 evra zbog počinjenog prekršaja iz člana 28.2 a.



