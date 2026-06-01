BASKETAŠI SRBIJE VEČERAS KREĆU PO SEDMU SVETSKU TITULU: Posle Madagaskara sledi izazov sa aktuelnim šampionom

Basketaši Srbije večeras (ponedeljak) startuju na Svetskom prvenstvu u Varšavi koje će trajati do nedelje.

„Orlovi“ pohod na sedmo svetsko zlato počinju protiv Madagaskara u 19.45 časova, a potom ih očekuje duel sa aktuelnim šampionom Španijom od 21.35.

U sredu, srpski tim će od 19.45 igrati protiv Australije, a od 21.35 protiv Austrije.

Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timevi razigravati za mesto među osam najboljih. Eliminaciona faza počinje 6. juna, a mečevi za medalje na programu su dan kasnije, 7. juna.

Srbija će igrati u sastavu Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić, predvođena glavnim trenerom Markom Žderom.

Nacionalni tim Srbije u Varšavu dolazi sa prvog mesta na FIBA 3×3 rang-listi, što još jednom potvrđuje kontinuitet vrhunskih rezultata i status Srbije kao jedne od najuspešnijih reprezentacija u istoriji ovog sporta.



