Drama fudbalera Dinama: Pre nekoliko dana se oženio, sada mu se borili za život

Defanzivac drugoligaša Dinama iz Drezdena, Lars Bining (28), hitno je hospitalizovan nakon što je pretrpeo izliv krvi u mozak, saopštio je klub.



Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, do krvarenja je došlo spontano, bez ikakvog spoljnog uzroka ili udarca. Lekari su odmah konstatovali da je situacija kritična i da mu je život ugrožen, zbog čega je podvrgnut hitnoj, "vitalnoj" operaciji.



rećom, zahvat je prošao uspešno. Bining se trenutno nalazi na odeljenju intenzivne nege, pri svesti je i komunikativan, ali ga čeka dug period oporavka pre nego što se uopšte razmotri povratak na teren.



- Ova vest je bila apsolutni šok za sve nas. U ovakvim situacijama fudbal potpuno pada u drugi plan, jer ništa nije vrednije od zdravlja - izjavio je sportski direktor Dinama, Sren Gonter, i dodao:



- Srećom, operacija je prošla veoma dobro i Lars je ponovo svestan. Ceo klub je uz njega i njegovu porodicu. Pružićemo mu najbolju moguću podršku tokom oporavka.



Tragedija je tim veća jer je Bining pre samo nekoliko dana stao na "ludi kamen" i oženio svoju dugogodišnju izabranicu Sinu. Umesto planiranog odmora nakon naporne sezone u kojoj je Dinamo izborio opstanak u poslednjem kolu, usledila je najteža životna borba.



Bining je u Drezden stigao 2023. godine iz Kajzerslauterna i bio je jedan od heroja u sezoni kada je klub izborio promociju. Prošle sezone je u Cvajti upisao 12 nastupa uz jedan postignut gol.

Autor: S.M.