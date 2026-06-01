AKTUELNO

Ostali sportovi

Angelina Topić u poslednjem pokušaju obezbedila veliki uspeh, reakcija oca Dragutina je neprocenjiva

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Vlado Šporčić ||

Na debiju u Dijamantskoj ligi ove sezone, srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je treće mesto u Rabatu u skoku uvis rezultatom od 1.94 metara. Nakon uspešnog skoka preko navedene visine, ona se i povukla.

Angelina je takmičenje u Maroku započela skokovima iznad 1.83 i 1.87 metara, a onda je i na 1.91 i 1.94 po dva puta rušila letvicu i iz trećeg pokušaja uspevala da "ode" dalje.

Posebno zanimljivu reakciju imala je kada je preskočila 1.94, kada je odmahivala glavom u pravcu svog oca i trenera Dragutina Topića. Pomešana osećanja za Angelinu, koja je na kraju ispunila svoj cilj.

Reakcija Dragutina Topića sa kraja snimka je neprocenjiva, a srpska atletičarka se i javila nakon takmičenja na Instagramu.

- Dijamantska liga Maroko! Treće mesto i zvanično otvorena letnja sezona. Nema potrebe za daljim objašnjenjem - napisala je Angelina Topić, uz fotografiju sa ocem.

Autor: Jovana Nerić

#Angelina Topić

#Atletika

#Dragutin Topić

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Angelina Topić osvojila je peto mesto u finalu Dijamantske lige - evo koliko novca je zaradila

Ostali sportovi

ANGELINA TOPIĆ OBORILA DRŽAVNI REKORD! Kakav početak sezone zvezde srpske 'kraljice sportova'

Ostali sportovi

ANGELINA SOLIDNA U ŠVAJCARSKOJ: Topić zauzela šesto mesto u skoku uvis na mitingu Dijamantske lige u Lozani

Ostali sportovi

BRAVO! Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu

Ostali sportovi

Ogroman uspeh! Angelina Topić peta na Svetskom prvenstvu u Glazgovu

Ostali sportovi

Angelina Topić NEĆE nastupati u FINALU Olimpijskih igara: Ostvarile se CRNE SLUTNJE - Prvi čovek Atletskog saveza POTVRDIO vest!