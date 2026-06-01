Angelina Topić u poslednjem pokušaju obezbedila veliki uspeh, reakcija oca Dragutina je neprocenjiva

Na debiju u Dijamantskoj ligi ove sezone, srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je treće mesto u Rabatu u skoku uvis rezultatom od 1.94 metara. Nakon uspešnog skoka preko navedene visine, ona se i povukla.

Angelina je takmičenje u Maroku započela skokovima iznad 1.83 i 1.87 metara, a onda je i na 1.91 i 1.94 po dva puta rušila letvicu i iz trećeg pokušaja uspevala da "ode" dalje.

Posebno zanimljivu reakciju imala je kada je preskočila 1.94, kada je odmahivala glavom u pravcu svog oca i trenera Dragutina Topića. Pomešana osećanja za Angelinu, koja je na kraju ispunila svoj cilj.

Angelina Topić zauzela treće mesto na debiju u Dijamantskoj ligi ove godine. Ovo je momenat kada je preskočila visinu od 1.94 i povukla se. Reakcija Dragutina je neprocenjiva. — Premier99 (@Premier99999) 01. јун 2026.

Reakcija Dragutina Topića sa kraja snimka je neprocenjiva, a srpska atletičarka se i javila nakon takmičenja na Instagramu.

- Dijamantska liga Maroko! Treće mesto i zvanično otvorena letnja sezona. Nema potrebe za daljim objašnjenjem - napisala je Angelina Topić, uz fotografiju sa ocem.

Autor: Jovana Nerić