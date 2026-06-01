Bivši fudbaler Zvezde oženio lepu odbojkašicu: Mlada blistala u PRELEPOJ BELOJ VENČANICI

Prelepa priča je zaokružena! Sve je počelo 2021. godine kada je Marko Grujić zaprosio svoju devojku, inače jednu od najlepših srpskih odbojkašica Miu Zeremski.

Godinu dana kasnije su dobili divne vesti, kada je na svet stigao sin Sava, a danas su se zvanično venčali.

Marko je trenutno igrač AEK-a sa kojim je osvojio titulu šampiona Grčke, dok je Mia Zeremski odbojkašica koja igra na poziciji libera, a tokom karijere nastupala je i za Crvenu zvezdu.

Marko Grujić i Mia Zeremski su se venčali u crkvi, a mlada je blistala u svojoj venčanici.

Veridba je pala pre pet godina, kada je Marko organizovao romantičnu večeru na plaži, slike nikoga nisu ostavile ravnodušnim, uz piće, večeru i sveće je izvadio prsten i zaprosio Miu.

Samo godinu dana kasnije stigle su predivne vesti od lepog para:

- Još jedno srce kuca - pisalo je tada u opisu fotografije. Par je dobio sina, kojem je dao ime - Sava.



