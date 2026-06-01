PREDRAG MIJATOVIĆ PODNEO NEOPOZIVU OSTAVKU: Ne mogu dalje pod ovim principima! Trebalo je da odem pre 4 meseca!

Posle sudbonosne Skupštine FK Partizan održana je konferencija za medije na kojoj se govorilo o epilogu sastanka.

Trebalo je da odem pre 4 meseca

- Skupština i situacija od danas posle podne su uticali. Trebalo je odluku da donese pre 4 meseca kad sam preglasan. Neko ko je igrao fudbal, pa vodio sportski deo jednog od najvećih klubova na svetu... Shvatio sam da moj glas ima specifičniju težinu. Glas jednog političara koji je predsednik kluba Rasima Ljajića, glas Milke Forcan koja ne znam da li se ikada bavila vođenjem bilo kakve sportske organizacije, glas Vojina Lazarevića koji nije bio na UO, nije bio ni danas, već je delegirao nekog... Ajde Danka neću tu da stavim, igrao je fudbal... Potpuno mi je nejasno da taj upravni odbor vrati trenera kog smo otpustili. Tada je trebalo da podnesem ostavku - kaže Mijatović.

- Dobar dan svima, dobro nam došli. Nije ova sala toliko strana. Da pređemo na stvar. Predsednik kluba je rekao u svom obraćanju šta se dogodilo na Skupštini, mislim da je bilo dobrih i konstruktivnih diskusija da Partizanu bude bolje, da primimo poruke i odlučimo šta ćemo i kako ćemo u kom pravcu. Kao što znate svi članovi uprave su dobili poverenje Skupštine i to je ono što me jako brine.

- Slušao sam konferenciju za novinare predsednika Rasima Ljajića i slažem se donekle u njegovim stavovima da treba krenuti nekim drugim pravcem, treba misliti na Partizan, treba uraditi sve da se nekakve relacije, da se situacije koje su se dešavale poslednja četiri meseca srede. Ja iz mog iskustva i svega što se dogodila i tih Upravnih odbora gde sam preglašavan sa 4:1, to je objavljivano kao veliki rezultat. Pitam sebe, a pitam i vas, da li je to moguće?

- Ja lično mislim da to nije moguće. Ne zato što ja neću ili hoću, već Danko, Rasim, Milka. Mi smo pokazali nešto u poslednja četiri meseca što ne treba da bude Partizan. Mislim da ste i vi to iskoristili kao nekakvu temu, koju je svako na svoj način plasirao. Nešto što je vaš posao. Partizan je veliki klub da bi krenuli u tom pravcu. Odluku da napustim Upravni odbro sam trebao da odem pre četiri meseca, kad sam reka sputan da rešim i predložim stvari. Preglasan, to je ono što razmišljam u procesu od tri, četiri meseca. Nisam kao potpredsednik imao svoju odluku za sportsku odluku.

- Da li je to potpis igrača, neka prodaja. Moram naglasiti da u transferu Andreja Kostića sam saznao putem medija, to je nenormalno, neprofesionalno, to je za jedan Upravni odbor, da ne kažem bruka i sramota, ali neočekivano. Čekao sam ovu Skupštinu i negde bio taj koji je govorio da treba da se održi Skupština i vidimo ko ima, a ko nema poverenje. Dobio sam poverenje Skupštine, raduje me s jedne strane, a brine me jer posle četiri meseca tog nekog neslaganja, tog nekog našeg prepucavanja i svega ostaloga... Videli ste sve. To mi nekako čudno. Ništa to ne važi, sad smo okej, danas je novi dan. Ne znam kako da započnem novi dan.

- Hipotetički, Srđan Blagojević je naš trener i ima godinu dana ugovora. Ja mislim da Srđan Blagojević nije adekvatan trener za sportski projekat Partizana, to je moje mišljenje. U novembru sam ja inicirao njegovu smenu i svi su se složili. On je vraćen protiv moje odluke. Logika mi govori da moram da kažem da se slažem ili da kažem da predlažem neko novo rešenje. Zamislite da predložim novo rešenje i opet budem preglasan. Ne mogu da prihvatim nešto u šta ne verujem. Ne mogu da prihvatim sportski projekat za koji mislim da nije okej. Prepuštam da to ljudi rade koji znaju više, imaju iskustva nekom drugom. Da li je to ovaj Upravni odbor, on će morati da se širi. Po statutu kluba mora da ima pet ljudi, a onda definitivno, ja kao potpredsednik za sportska pitanja moram da podnesem ostavku. Ovo ne treba da ide dalje, mislim da treba da dovedu nekgo ko to bolje radi, ko ima drugačiju viziju i neko kome će ukazati poverenje.

Autor: Jovana Nerić