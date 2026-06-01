TRAGEDIJA! Bivši reprezentativac preminuo posle teške saobraćajne nesreće (FOTO)

Bivši defanzivac Bolonje i AEK-a, kao i reprezentativac Grčke Marios Ikonomu, preminuo je u 34. godini života od posledica teške saobraćajne nesreće.

Tragedija koja je potresla fudbalsku javnost dogodila se 23. maja, a nesrećni fudbaler je nakon devet dana borbe za život izgubio najvažniju bitku u bolnici u rodnoj Janjini. Do tragedije je došlo kada je Marios Ikonomu vozeći motor naleteo na automobil koji je nepropisno pokušao da skrene.

Što se tiče karijere, Ikonomu je zlatne godine proveo u Italiji, gde je izgradio ime kao pouzdan štoper. Najdublji trag ostavio je u Bolonji, za koju je nastupao od 2014. do 2017. godine, a bio je i jedan od ključnih faktora u povratku kluba u Seriju A.

Tokom boravka na Apeninskom poluostrvu, karijeru je brusio i noseći dresove Kaljarija, Barija, SPAL-a, a u kasnijem delu karijere i Sampdorije.

Nakon uspešne italijanske epizode, 2018. godine usledio je povratak u domovinu koji mu je doneo i najveće uspehe u karijeri. Potpisao je za atinski AEK, sa kojim je podigao pehar šampiona Grčke i osetio slast igranja u grupnoj fazi Lige šampiona.

Inostranu karijeru gradio je i u danskom Kopenhagenu, gde su ga povrede sprečile da pokaže pun potencijal, dok je poslednji angažman imao u Panetolikosu, čije je boje branio od 2023. godine. Pored toga, zabeležio je i šest nastupa za reprezentaciju Grčke.



