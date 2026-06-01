Dejan Tomašević predsednik i Dejan Bojović generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije u poseti Olimpijskom komitetu Slovenije (FOTO)

Dejan Tomašević, predsednik i Dejan Bojović generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, nastavili su seriju zvaničnih sastanaka sa olimpijskim komitetima u regionu.

Tomašević i Bojović danas su bili u zvaničnoj poseti Olimpijskom komitetu Slovenije gde ih je primio Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskog komiteta Slovenije, koji je u aprilu 2026. ponovo izabran za ovu rukovodeću funkciju sa mandatom do 2030. godine. Na sastanku dve delegacije učestvovao je i Blaž Perko, direktor i Uroš Mohorič, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Slovenije.

Tokom razgovora istaknuto je da Olimpijski komitet Srbije i Olimpijski komitet Slovenije povezuju decenije uspešne saradnje, zasnovane na međusobnom poštovanju, poverenju i razumevanju značaja koji olimpijski komiteti imaju u razvoju sporta i očuvanju olimpijskih vrednosti.

Predsednici Tomašević i Bobinac zaključili su da postoji prostor za dalje jačanje odnosa kao i za saradnju na regionalnom i međunarodnom nivou.

Naglašeno je da će dva Olimpijska komiteta raditi na razmeni znanja i iskustava, podizanja kapaciteta, kao i razvoj programa od zajedničkog interesa ali i podržavati jedni druge u pitanjima od značaja za olimpijski pokret, sportiste i sportske organizacije.

Autor: Jovana Nerić