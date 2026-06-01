MOĆAN START NAŠIH MOMAKA! Basketaši Srbije RAZBILI Madagaskar na otvaranju Svetskog prvenstva, a večeras ih čeka SPEKTAKL i repriza finala!

Basket 3x3 reprezentacija Srbije na sjajan način je započela odbranu, odnosno pohod na novu svetsku titulu u Poljskoj. Izabranici naše zemlje su večeras u prvom kolu Grupe A opravdali ulogu apsolutnog favorita i rutinski savladali selekciju Madagaskara rezultatom 21:14.

Našu selekciju na ovom planetarnom šampionatu u Varšavi predstavlja proverena i izuzetno jaka četvorka u sastavu:

- Stefan Stojačić

- Nemanja Barać

- Andreja Milutinović

- Nenad Nerandžić

Večeras derbi protiv šampiona, evo i rasporeda za naredne dane!

Naši momci nemaju mnogo vremena za odmor, pošto ih već večeras od 21.35 časova očekuje pravi spektakl i najteži ispit u grupnoj fazi – duel protiv aktuelnog svetskog šampiona, selekcije Španije.

Nakon večerašnjeg derbija, Srbija ima jedan dan pauze, a takmičenje u grupi nastavlja u sredu, 3. juna, po sledećem rasporedu:

- 3. jun (19.45): Srbija – Australija

- 3. jun (21.35): Srbija – Austrija

Kakav je sistem takmičenja?

Sistem turnira je surov i ne dozvoljava opuštanje. Samo prvoplasirana ekipa iz grupe obezbediće direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi morati da igraju u osmini finala (razigravanje za mesto među osam najboljih).

Eliminaciona faza i borba na ispadanje počinju 6. juna, dok su mečevi za medalje i veliko finale na programu u nedelju, 7. juna.

Autor: D.S.