MOĆAN START NAŠIH MOMAKA! Basketaši Srbije RAZBILI Madagaskar na otvaranju Svetskog prvenstva, a večeras ih čeka SPEKTAKL i repriza finala!

Basket 3x3 reprezentacija Srbije na sjajan način je započela odbranu, odnosno pohod na novu svetsku titulu u Poljskoj. Izabranici naše zemlje su večeras u prvom kolu Grupe A opravdali ulogu apsolutnog favorita i rutinski savladali selekciju Madagaskara rezultatom 21:14.
Našu selekciju na ovom planetarnom šampionatu u Varšavi predstavlja proverena i izuzetno jaka četvorka u sastavu:
- Stefan Stojačić
- Nemanja Barać
- Andreja Milutinović
- Nenad Nerandžić
Večeras derbi protiv šampiona, evo i rasporeda za naredne dane!
Naši momci nemaju mnogo vremena za odmor, pošto ih već večeras od 21.35 časova očekuje pravi spektakl i najteži ispit u grupnoj fazi – duel protiv aktuelnog svetskog šampiona, selekcije Španije.
Nakon večerašnjeg derbija, Srbija ima jedan dan pauze, a takmičenje u grupi nastavlja u sredu, 3. juna, po sledećem rasporedu:
- 3. jun (19.45): Srbija – Australija
- 3. jun (21.35): Srbija – Austrija
Kakav je sistem takmičenja?
Sistem turnira je surov i ne dozvoljava opuštanje. Samo prvoplasirana ekipa iz grupe obezbediće direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi morati da igraju u osmini finala (razigravanje za mesto među osam najboljih).
Eliminaciona faza i borba na ispadanje počinju 6. juna, dok su mečevi za medalje i veliko finale na programu u nedelju, 7. juna.
Autor: D.S.