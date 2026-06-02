SILNI BASKETAŠI SRBIJE! Srušili aktuelnog šampiona za drugu pobedu na početku Svetskog prvenstva

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug AP/Rebecca Blackwell

Reprezentacija Srbije u basketu tri na tri upisala je i drugu pobedu prvog dana Svetskog prvenstva u Varšavi.

„Orlovi“ su nakon laganog trijumfa nad Madagaskarom (21:14), uspeli da nadigraju i aktuelnog šampiona Španiju rezultatom 16:12.

Strahinja Stojačić bio je najefikasniji sa devet poena, četiri je dao Nenad Nerandžić, jedan manje Andreja Milutinović, a Nemanja Barać se nije upisao u strelce.

U sredu, srpski tim će od 19.45 igrati protiv Australije, a od 21.35 protiv Austrije.

Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravati za mesto među osam najboljih.

Eliminaciona faza počinje 6. juna, a mečevi za medalje na programu su dan kasnije.

Autor: Jovana Nerić

