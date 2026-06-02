Bez iznenađenja! Zlatko Dalić saopštio konačan spisak Hrvatske za Mundijal (FOTO)

Selektor Zlatko Dalić saopštio je konačan spisak reprezentativaca Hrvatske za predstojeće Svetsko prvenstvo, a u odnosu na prvobitni spisak nije bilo nikakvih promena.
Dalić je odlučio da poverenje ukaže igračima na koje je računao tokom kvalifikacija i pripremnog perioda, pa će "vatreni" na Mundijal otići u najjačem sastavu.
Na spisku se očekivano nalazi i kapiten Luka Modrić, kome će ovo biti još jedno veliko takmičenje u dresu reprezentacije, dok će važnu ulogu imati i Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić.
Spisak Hrvatske za Svetsko prvenstvo:
Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.
Odbrana: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković.
Vezni red: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk.
Napad: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Martinović.
Hrvatska će i na predstojećem Mundijalu pokušati da nastavi niz velikih rezultata na najvećoj fudbalskoj sceni, nakon srebra iz 2018. i bronze osvojene četiri godine kasnije.
Hrvati će igrati u grupi L, gde će im rivali biti Engleska, Gana i Panama.
