ODBOJKAŠI SRBIJE PORAZOM ZAVRŠILI PRIPREME ZA LIGU NACIJA: Slovenija i drugi put bolja od 'Orlova'

Odbojkaši Srbije izgubili su i drugu pripremnu utakmicu od Slovenije 3:1 (25:23, 23:25, 25:20, 25:20) u Ljubljani.

Ovim su „orlovi“ završili pripreme za predstojeću Ligu nacija, koju će početi u Braziliji, 10. juna (21.30) protiv Argentine.

Te prve sedmice LN igraće izabranici Georgea Krecua i protiv Belgije (12. jun, 21.30), domaćina Brazila (13. jun, 16) i Bugarske (14. jun, 19.30).

U okviru druge sedmice, Srbija će igrati u Orleanu, u Francuskoj protiv Japana (sreda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedelja, 28. jun, 20.30).

Seniori Srbije će biti domaćini treće sedmice (od 15. do 19. jula) u Beogradskoj Areni u Beogradu, a igraće protiv Turske (sreda, 15. jul, 20.00), Ukrajine (četvrtak, 16. jul, 20.00), Nemačke (subota, 18. jul, 20.00) i Slovenije (nedelja, 19. jul, 20.00).

Seniori Srbije tokom interkontinentalnog dela takmičenja neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avugsta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

Na Finalnom turniru će igrati domaćin i 7 najuspešijih selekcija sa ukupne tabele po završetku interkontinentalne runde takmičenja.

Autor: Jovana Nerić