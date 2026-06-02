IVANIŠEVIĆ PROLAZI KROZ OVU DRAMU! Hrvat čuo nikad gore vesti, dobio je opasne optužbe

Goran Ivanišević je u novom problemu...

Goran Ivanišević prolazi kroz novu dramu. Slavnog tenisera još je u novembru 2024. krivično prijavila bivša supruga Tatjana Dragović i OJT-u (Odeljenju javnog tužilaštva) dostavila izvode sa njihovog zajedničkog računa u Monaku, gde su stizale milionske uplate za njegov trenerski posao.

Ivanišević je Tatjanu Dragović tužio tvrdeći da mu duguje 2,47 miliona evra upravo sa tog računa. Sud je prošle nedelje odbio njegovu tužbu jer sudskom veštaku nije hteo da dostavi ključne dokumente – bankovne izvode kojima bi potvrdio svoje optužbe, što pojačava sumnje da je utajio porez.

-Usred velikih istraga o sklanjanju miliona evra u hrvatskom sportu, Silvia Lončar, portparolka i zamenica opštinskog javnog tužioca Erike Korade, Nacionalu je zvanično potvrdila da Opštinsko krivično javno tužilaštvo u Zagrebu sprovodi istragu zbog sumnje da je Goran Ivanišević utajio 1,2 miliona evra poreza. Istraga je u toku na osnovu krivične prijave koju je protiv Ivaniševića još u novembru 2024. podnela njegova bivša supruga Tatjana Dragović, ali se o njenoj pravosudnoj sudbini do ponedeljka zapravo moglo samo nagađati - navodi hrvatski Nacional.

Sada se, nakon zvanične potvrde tužilaštva, može tvrditi da bi ova istraga novi zamah mogla da dobije nakon donošenja prvostepene presude u sudskom predmetu koji je Ivanišević pokrenuo protiv svoje bivše supruge radi povraćaja navodne pozajmice i prošle nedelje nepravosnažno izgubio, u kojem je sumnje na utaju poreza Ivanišević dodatno lično produbio.

-U vezi sa Vašim upitom, možemo da odgovorimo da Opštinsko krivično javno tužilaštvo u Zagrebu ima u radu predmet na koji se Vaš upit odnosi. U navedenom predmetu u toku je sprovođenje istrage, koja je u skladu sa zakonskim odredbama tajna. U predmetu je punomoćnica podnositeljke prijave tražila obaveštenja o preduzetim radnjama, a o sprovođenju istrage je obaveštena dopisom od 23. maja 2025. Opštinsko krivično javno tužilaštvo u Zagrebu, kao i u svakom drugom predmetu, odluku donosi nakon što se utvrde sve relevantne činjenice i prikupe svi potrebni dokazi dovoljni za zaključak o postojanju osnovane sumnje o izvršenju prijavljenog krivičnog dela ili bilo kog drugog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti - navodi se.

Te dodatne relevantne činjenice od kraja prošle nedelje javno su dostupne u sudskoj presudi broj P-309/2023-93, koja upućuje na to da Goran Ivanišević nastoji da zataška podatke o tome koliko je zaradio i koliko bi na tu zaradu morao da plati porez.

-U sudskom postupku koji je sam pokrenuo i za veštačenje koje je sam tražio, odbio je da veštaku dostavi izvode sa svojih računa u kojima se krije i odgovor na pitanje – da li je utajio porez. Iako za te svoje tvrdnje o navodnoj pozajmici Ivanišević nije priložio nikakav ugovor o pozajmici, niti bilo kakav uverljiv dokument koji bi to potraživanje potvrdio, kako bi pokušao da dokaže sve te optužbe kao i optužbu o navodnoj pozajmici, on je sam u sudski spis dostavio i jedan dokument za koji je Tatjana Dragović ustanovila da ga duboko kompromituje i dovodi u zonu izvršenja krivičnog dela utaje poreza. Reč je bila o izvodima sa njihovog zajedničkog računa u Monaku. Upravo na osnovu tog dokumenta ona je i podnela krivičnu prijavu koju je potkrepila i finansijskim veštačenjima -zaključuje hrvatski portali.

Autor: Jovana Nerić