Obradović ima novi klub! Srbin vodi ambiciozan projekat koji je na pragu Evrolige!

Srpski stručnjak Saša Obradović blizu je novog trenerskog angažmana, pošto je ugledni Basket Njuz potvrdio da je postigao dogovor sa Hapoelom iz Jerusalima. Iako je izraelski klub nedavno javno poručio kako je trenutni fokus isključivo na tekućoj sezoni, saradnja sa iskusnim strategom je praktično završena stvar.

Pored angažovanja novog šefa stručnog štaba, tim iz Jerusalima je zvanično podneo zahtev za dobijanje dvogodišnje licence za učešće u Evroligi.

S obzirom na to da je već sada izvesno da osvajač Evrokupa, ekipa Burga, neće igrati u elitnom takmičenju naredne sezone, a da je status Monaka i dalje pod velikim znakom pitanja, Hapoel je krenuo u agresivnu ofanzivu kako bi obezbedio mesto u košarkaškom kremu Starog kontinenta.

Sastanak akcionara Evrolige zakazan je za 16. jun, što znači da su Izraelci povukli ključne poteze u idealnom trenutku, a konačan epilog i odgovor na njihov zahtev biće poznati nakon tog sastanka.

Ono što je u ovom trenutku izvesno jeste da će Obradović predvoditi ovaj ambiciozni projekat sa klupe. Očekuje se da srpski trener potpiše ugovor na tri godine, što nedvosmisleno potvrđuje da čelnici Hapoela imaju dugoročne i izuzetno visoke ciljeve.

Autor: Jovana Nerić