Loše vesti za Đokovića: Evo koje mesto će zauzimati na ATP listi posle Rolan Garosa

Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, završio je učešće na Rolan Garosu u trećem kolu, pošto ga je posle preokreta savladao jedan od najtalentovanijih igrača sveta Žoao Fonseka (3:2).

Imajući u vidu da je Đoković prošle sezone stigao do polufinala u kojem je poražen od Sinera, Srbin je izgubio čak 700 bodova, što mu je donelo veliki pad na ATP listi.

Novak će od naredne nedelje zauzimati sedmu poziciju, sa 3760 bodova, koliko ima i Danil Medvedev. Ipak, ni to mesto nije sigurno, jer se u glavnom žrebu Rolan Garosa i dalje drži Flavio Koboli, koji bi potencijalnim osvajanjem trofeja prestigao Srbina i odaljio ga od vrha.

Podsetimo, Novaka Đokovića čeka učešće na Vimbldonu, a ne očekuje se da će naš najbolji teniser igrati turnir na travi pre početka nezvaničnog šampionata sveta.

