Jovan Bikić potpisao za Zvezdu

KK Crvena zvezda nastavlja da gradi temelje za budućnost oslanjajući se na mlade talente. Novi višegodišnji profesionalni ugovor sa klubom potpisao je jedan od najperspektivnijih srpskih košarkaša svoje generacije, Jovan Bikić.

Doskorašnji igrač KK Beko i reprezentativac Srbije stavio je paraf na četvorogodišnji ugovor sa aktuelnim šampionom. Bikić, rođen 2008. godine, tokom proteklog proleća nastupao je za juniorski tim Crvene zvezde na završnim turnirima ABA lige i Evrolige, gde je odličnim partijama potvrdio svoj potencijal i privukao veliku pažnju.



Sa visinom od dva metra i izraženim košarkaškim kvalitetima, Bikić se ističe kao jedan od najtalentovanijih igrača svoje generacije. Njegova svestranost omogućava mu da pokriva više pozicija na terenu, od organizatora igre do krilnih uloga.

Први професионални уговор у понедељак је потписао Јован Бикић.

Posebnu simboliku ima činjenica da je prve košarkaške korake napravio upravo u mlađim kategorijama Crvene zvezde. Nakon razvoja kroz KK Pobednik i KK Beko, vratio se na Mali Kalemegdan, gde je odličnim igrama u juniorskom pogonu zaslužio prvi profesionalni ugovor u karijeri.

Potpisom Jovana Bikića, Crvena zvezda je u samo nedelju dana ozvaničila profesionalnu saradnju sa dvojicom izuzetno talentovanih juniora, nakon što je prethodno ugovor potpisao i Aleksej Nedeljković.

Autor: S.M.