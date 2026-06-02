AKTUELNO

Košarka

Jovan Bikić potpisao za Zvezdu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

KK Crvena zvezda nastavlja da gradi temelje za budućnost oslanjajući se na mlade talente. Novi višegodišnji profesionalni ugovor sa klubom potpisao je jedan od najperspektivnijih srpskih košarkaša svoje generacije, Jovan Bikić.

Doskorašnji igrač KK Beko i reprezentativac Srbije stavio je paraf na četvorogodišnji ugovor sa aktuelnim šampionom. Bikić, rođen 2008. godine, tokom proteklog proleća nastupao je za juniorski tim Crvene zvezde na završnim turnirima ABA lige i Evrolige, gde je odličnim partijama potvrdio svoj potencijal i privukao veliku pažnju.


Sa visinom od dva metra i izraženim košarkaškim kvalitetima, Bikić se ističe kao jedan od najtalentovanijih igrača svoje generacije. Njegova svestranost omogućava mu da pokriva više pozicija na terenu, od organizatora igre do krilnih uloga.

Posebnu simboliku ima činjenica da je prve košarkaške korake napravio upravo u mlađim kategorijama Crvene zvezde. Nakon razvoja kroz KK Pobednik i KK Beko, vratio se na Mali Kalemegdan, gde je odličnim igrama u juniorskom pogonu zaslužio prvi profesionalni ugovor u karijeri.

Potpisom Jovana Bikića, Crvena zvezda je u samo nedelju dana ozvaničila profesionalnu saradnju sa dvojicom izuzetno talentovanih juniora, nakon što je prethodno ugovor potpisao i Aleksej Nedeljković.

Autor: S.M.

#Budućnost

#Jovan Bikić

#KK Crvena zvezda

#igrač

#talenti

POVEZANE VESTI

Fudbal

STEFAN MLADENOVIĆ PRODUŽIO VERNOST TSC-U DO 2028. GODINE

Fudbal

Zvanično: Zvezda dovela reprezentativca Kolumbije!

Košarka

OBRADOVIĆ POTPISAO NOVI UGOVOR SA CRNO-BELIMA! Žoc ostaje u Partizanu!

Fudbal

OGLASIO SE VELJKO PAUNOVIĆ! Ovo su prve reči selektora nakon što je potpisao petogodišnji ugovor! (VIDEO)

Košarka

PANATINAIKOS SE ZNAČAJNO POJAČAO PRED PARTIZAN: Još jedan važan potpis velikana iz Grčke!

Košarka

CRVENA ZVEZDA SE OGLASILA HITNIM SAOPŠTENJEM! Tema su Batler, Grejem i Nvora: Poznato u kom su stanju i kada će na teren!